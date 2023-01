Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Golpistas invadindo Congresso, STF e Palácio do Planalto

A terceira fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (27). As buscas são para identificar as pessoas que participaram, financiaram ou incitaram os atos golpistas que destruíram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro .

Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal (STF), no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

Os crimes investigados são:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição;

Deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre o início da terceira fase operação em publicação das redes sociais.

"Hoje estão sendo cumpridos, pela Polícia Federal, mais 11 mandados de prisões preventivas e 27 de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. A autoridade da lei é maior do que os extremistas", disse Dino.





Operação Lesa Pátria

Na última sexta-feira (20), a PF iniciou a primeira fase da operação para cumprir oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão nos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Entre os alvos, estão um empresário, uma intérprete de libras, um ex-funcionário terceirizado do governo e um influenciador que incitava atos antidemocráticos.

Veja quantos mandados são cumpridos por unidade da federação na primeira fase:

Distrito Federal: 5 de busca e apreensão e 2 prisões

Goiás: 1 busca e apreensão

São Paulo: 7 busca e apreensão e 3 prisões

Rio de Janeiro: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Minas Gerais: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Mato Grosso do Sul: 1 busca e apreensão e 1 prisão

A Polícia Federal pede para que, caso alguém tenha informações sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques do último dia 8, encaminhe a identificação para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.