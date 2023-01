Reprodução: redes sociais - 20/01/2023 Raif Jibran Filho

O empresário Raif Jibran Filho , procurado no Rio pela Polícia Federal na Operação Lesa Pátria , fugiu nesta sexta-feira (20), pulando pela janela de uma casa.

Jibran Filho é sócio-administrador do restaurante Rústico Premium, na Vila São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás. Ele é alvo da PF por incitar os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, no último dia 8 de janeiro .

O empresário publicou fotos e vídeos nas redes sociais pedindo aos seguidores que participassem dos atos. Ele ainda relata o confronto com os militares, quando foram lançados tiros de borracha e gás lacrimogêneo.

Os ataques na Esplanada deixaram um rastro de destruição ao vandalizarem o patrimônio público, artístico, histórico e arquitetônico brasileiro. Com uma invasão planejada há semanas por meio das redes sociais, grupos incitavam um golpe de Estado no país através da ocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, a primeira fase da operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes dos atos em Brasília.

O Supremo Tribunal Federal ordenou o cumprimento de oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. A determinação será cumprida no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, e Mato Grosso do Sul.

Veja quais são os crimes alvos da operação:



abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição;

deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.





Veja quantos mandados são cumpridos por unidade da federação:



Distrito Federal: 5 de busca e apreensão e 2 prisões

Goiás: 1 busca e apreensão

São Paulo: 7 busca e apreensão e 3 prisões

Rio de Janeiro: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Minas Gerais: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Mato Grosso do Sul: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.