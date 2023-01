Reprodução Antônio Cláudio Alves Ferreira, suspeito de quebrar a relíquia de Dom João VI

A Polícia Federal informou nesta terça-feira (24) que cumpriu os mandados das investigações para identificar as pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro .

Entre eles, está Antônio Cláudio Alves Ferreira, preso ontem (23) em Uberlândia, Minas Gerais, pela PF . É ele que aparece em imagens de câmera de segurança quebrando um relógio raro entregue a Dom João VI.

A corporação informou ainda que foram apreendidos na casa de Ferreira um celular, um veículo e um caderno de anotações.

Antônio Ferreira estava foragido desde o dia dos ataques ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão dele foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após a divulgação das imagens de câmera de segurança do Planalto.

Nelas, Ferreira joga o relógio de Balthazar Martinot no chão e quebra a peça de mesa entregue ao imperador Dom João VI. O suspeito ainda tenta quebrar a câmera de segurança quando percebe que é filmado.

O relógio era uma peça original do século XVII e feito pelo relojoeiro do monarca francês Luiz XIV. A peça era uma das únicas existentes no mundo. O outro relógio está exposto no Palácio de Versalhes.

O suspeito deve ser enviado a uma carceragem da Polícia Civil e transferido para Brasília ainda nesta semana.

Atos golpistas

Os ataques na Esplanada deixaram um rastro de destruição ao vandalizarem o patrimônio público, artístico, histórico e arquitetônico brasileiro. Com uma invasão planejada há semanas por meio das redes sociais, grupos incitavam um golpe de Estado no país através da ocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.