O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (24) que há movimentos autoritários que tentam acabar com a democracia nos países da América Latina . O posicionamento do chefe do Executivo brasileiro ocorreu na 7ª CEDAC (Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), em Buenos Aires, capital da Argentina .



Durante seu discurso, Lula pediu que todos os países da região se juntem para adotar uma estratégia comum de desenvolvimento. Na opinião dele, as nações do bloco devem “caminhar passo a passo com a redução da desigualdade em suas diversas dimensões”.

O petista também solicitou que os países da América Latina precisam garantir os direitos fundamentais aos cidadãos, respeitando os povos originários e combatendo o racismo.

"Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial. A presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. As tentações autoritárias que até hoje desafiam nossa democracia", pontuou o presidente brasileiro.

"Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade", acrescentou o mandatário do Brasil.

"Temos de unir forças em prol de melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região", completou.

O posicionamento de Lula aconteceu em meio ao ato terrorista de 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e destruíram objetos e móveis do Palácio do Planalto, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso Nacional.

O petista tem trabalhado para diminuir a crise entre o governo federal e as Forças Armadas. Recentemente, ele demitiu o general Júlio César de Arruda e o substituiu pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

O primeiro compromisso do chefe do Executivo brasileiro foi às 10h, na sessão de abertura da VII Cúpula da CELAC (Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos). O evento foi realizado no Hotel Sheraton e, às 13h20, foi feita a foto oficial no local.

Por volta das 13h30, o petista participará de um almoço junto ao chefe do Executivo argentino, também no Sheraton. Às 15h ele comparecerá a uma audiência com o Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu, no Complexo Sheraton-Hotel Park Tower.

Na sequência o presidente brasileiro terá reuniões com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e com o presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Os encontros terão início entre 15h30 e 16h30, e também serão realizados no Complexo Sheraton-Hotel Park Tower.

Os últimos dois compromissos de Lula serão a adoção da Declaração de Buenos Aires, às 17h00, e o encerramento da VII Cúpula da CELAC, previsto para 17h15.

