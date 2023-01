Ricardo Stuckert Lula terá agenda em Buenos Aires pelo segundo dia seguido





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá, nesta terça-feira (24), o seu segundo dia de agenda internacional a ser cumprida na Argentina. Nesta segunda-feira, o petista participou de alguns encontros acompanhados pelo presidente argentino, Alberto Fernández.

O primeiro compromisso do chefe do Executivo brasileiro será às 10h, na sessão de abertura da VII Cúpula da CELAC (Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos). O evento será realizado no Hotel Sheraton e, às 13h20, será feita a foto oficial no local.

Por volta das 13h30 o petista participará de um almoço junto ao chefe do Executivo argentino, também no Sheraton. Às 15h ele comparecerá a uma audiência com o Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu, no Complexo Sheraton-Hotel Park Tower.





Na sequência o presidente brasileiro terá reuniões com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e com o presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Os encontros terão início entre 15h30 e 16h30, e também serão realizados no Complexo Sheraton-Hotel Park Tower.

Os últimos dois compromissos de Lula serão a adoção da Declaração de Buenos Aires, às 17h00, e o encerramento da VII Cúpula da CELAC, previsto para 17h15.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.