O coronel do Exército José Placídio Matias dos Santos e ex-assessor do Gabinete de Segurança Institucional ( GSI ) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) pediu o gole de estado e ameaçou o ministro da Justiça Flávio Dino . Ele destacou ainda que "centenas de militares da ativa" participaram dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

No dia da invasão na Esplanada, o coronel publicou nas redes sociais uma mensagem direcionada ao comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Ele pedia a insubordinação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"General Arruda, o Brasil e o Exército esperam que o senhor cumpra o seu dever de não se submeter às ordens do maior ladrão da história da humanidade. O senhor sempre teve e tem o meu respeito. FORÇA!!", diz a postagem no Twitter.

Ainda no dia 8 de janeiro, Placídio pede para as Forças Armadas a atuarem. "Brasília está agitada com a ação dos patriotas. Excelente oportunidade para as FA entrarem no jogo, desta vez do lado certo. Onde estão os briosos coronéis com a tropa na mão?", publicou.

No dia seguinte aos atos, o coronel disse que havia "esquerdistas baderneiros infiltrados" na invasão. "Não sei o que vai acontecer, ninguém sabe ao certo. O que temos de evidente é que o povo ordeiro e patriota, o que não inclui os esquerdistas baderneiros infiltrados, jamais aceitará a usurpação de poder levada a cabo pelo sistemão", afirmou.

Ameaça a Flávio Dino

Placídio ainda atacou o ministro da Justiça, Flávio Dino, com mensagem de cunho homofóbico.

"O ministro da justiça está se sentindo "empoderada". Tua purpurina vai acabar", escreveu o coronel.

O ex-assessor de Bolsonaro apagou as publicações, que foram printadas e divulgadas primeiramente pelo jornal Estado de S. Paulo. Nesta quinta-feira, Placídio voltou ao Twitter para criticar militantes de esquerda. "A esquerdalha baixou em peso hoje por aqui! Vamos em frente!", disse.

Governo de Jair Bolsonaro

José Placídio trabalhou GSI entre fevereiro de 2019 e março de 2022. Ele atuou como assessor chefe militar da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Secretaria Executiva do GSI.

