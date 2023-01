Reprodução / TV Globo - 19.01.2023 Cratera se abriu em avenida da Zona Oeste de São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (19), o asfalto de um ponto da Avenida Eliseu de Almeida, na Zona Oeste de São Paulo , cedeu e abriu uma cratera no sentido Centro.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fez o bloqueio da faixa direita e do passeio da avenida devido ao incidente.

Além da CET, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também atua no local para conter o vazamento de água . A suspeita é que tenha ocorrido um vazamento no coletor-tronco de esgoto.

A Companhia pediu a desativação das instalações elétricas com a concessionária para seguir com os reparos. O local da cratera foi sinalizado e isolado.

Apesar do ocorrido, não há desabastecimento de água

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.