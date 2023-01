Reprodução: globonews - 18/01/2023 Arquivo: Lula em entrevista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou , nesta quarta-feira (19), outros nove militares que ocupavam cargos no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da presidência da República.

As informações foram publicadas no 'Diário Oficial da União (DOU)' e dão continuidade às trocas de cadeiras nos órgãos do governo, após a candidatura Lula-Alckmin assumir a administração , já o terceiro dia de mudanças no quadro do GSI. A reestruturação é comandada pelo general Gonçalves, militar reformado de confiança de Lula.

As exonerações ocorreram no Escritório de represenção órgão no Rio de Janeiro, na Secretaria de Segurança e Coordenação. A segunda sargento do Exército Juliana Almeida da Silva também saiu da chefia , junto aos soldados da Marinha Márcio Valverde e Marcos Chiele .

