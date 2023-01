Reprodução/Youtube Lula em reunião com reitores de universidades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado do Ministro da Educação , Camilo Santana (PT-CE), se reuniu com reitores de universidades no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (19). Ele voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ao afirmar que a educação do país está “saindo das trevas”. Ele prometeu que o ensino público federal vai “voltar à luminosidade de um novo tempo”.



"Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Nós estamos começando um novo momento”, declarou o petista em encontro com 27 reitores das universidades federais do país.

Lula voltou a criticar a política adotada pelo governo anterior para as universidades públicas. Ele garantiu que dará prioridade ao ensino superior, igual ocorreu nos seus dois primeiros mandatos. “Eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo", acrescentou.

Durante o discurso, o presidente da República disse que as instituições de ensino tiveram que passar por um momento de "obscurantismo" por culpa da gestão bolsonarista. "Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos quatro anos”, lamentou.

No ano passado, ao longo da corrida eleitora de 2022, o chefe do Executivo federal deixou claro aos eleitores que faria um investimento pesado nas instituições de educação federal. Ele usou seus outros governos como exemplo e se emocionou diversas vezes ao defender o setor.

O petista também prometeu dialogar com as principais lideranças da área educacional do país.

Lula volta a citar os dois primeiros mandatos

O presidente Lula voltou a citar o trabalho que realizou nos seus dois primeiros mandatos. Ele disse novamente que fará investimentos iguais ocorreram entre 2003 e 2010. O petista destacou que a verba não ficará restrita no ensino superior, pois seu objetivo é dar atenção para a educação básica e a área de pesquisa.

"Eu tenho orgulho de ter vivido o momento em que a gente mais acreditou na educação", relatou.

“Embora derrotamos Bolsonaro, nós temos que derrotar o ódio, a mentira, as fake news e os fanáticos”, afirmou Lula ao encerrar a reunião.

