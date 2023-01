José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

Na manhã de hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino , usou as redes sociais para falar sobre as previsões de manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegarem a Brasília em caravanas. Ele disse esperar que não haja episódios de violência e que a "tomada de poder" pode ocorrer somente em 2026, com novas eleições.

"Ontem conversei com governadores, inclusive que não são do nosso campo político. Queremos que a LEI prevaleça e não haja crimes. Estou em Brasília, espero que não ocorram atos violentos e que a polícia não precise atuar. 'Tomada do Poder' pode ocorrer só em 2026, em nova eleição", escreveu ele.

A publicação se dá um dia após Dino autorizar o uso da Força Nacional da segurança do Distrito Federal até segunda-feira (9) para evitar protestos violentos no entorno da Praça dos Três Poderes. A portaria foi assinada nesse sábado (7).

O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal , que entendeu haver perigo na movimentação de bolsonaristas na capital federal. Um ato do grupo que apoia Bolsonaro está marcado para esta segunda-feira (9).

"Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia", disse Dino , em suas redes sociais.

Desde que assumiu o cargo, essa foi a segunda vez que o chefe da Justiça autorizou o uso da Força Nacional .

Ontem, Dino ainda se reuniu com os diretores da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para definir ações contra atos antidemocráticos em Brasília . Segundo o ministro, as ações poderão ser configuradas como crimes federais.

No encontro, ele ressaltou a preocupação com a movimentação na capital federal de bolsonaristas em frente ao quartel do Exército. Nesse sábado, por exemplo, 11 ônibus com apoiadores do ex-presidente chegaram a Brasília para o ato marcado para amanhã.

