Renato Alves / Agência Brasília Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal

A Polícia Federal prendeu 904 golpistas no dia 8 de janeiro, levando-os para a Papuda . O relatório da equipe médica do complexo penitenciário revelou que 64 vândalos não quiseram tomar vacina contra a Covid-19 . Nenhuma pessoa é imunizada contra a própria vontade.



O documento foi assinado e entregue pela Gerência de Serviços de Atenção Primária em 11 de janeiro. A juíza Leila Cury, da Vara Execuções Penais, decidiu divulgar a informação na última terça (17).

"Entre 09/01/2023 e a presente data, especificamente quanto aos bondes extras, foram acolhidos e triados 904 (novecentos e quatro) internos, destes 134 foram vacinados", afirma o relatório.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal explicou que os presos não podem ser obrigados a tomar vacina. "É oferecida ao custodiado a possibilidade de se imunizar, sendo ofertada, dentre outras, a vacinação contra o coronavírus, sendo facultado o recebimento”, diz parte do documento.

Confira detalhes do relatório:

· 64 recusas para vacina de Covid-19;

· 19 recusas para vacina de Hepatite B;

· 19 recusas para vacina de Tétano;

· 19 recusas para vacina Tríplice viral;

· 02 recusas para vacina Pneumo 23.

Golpistas devem sofrer sérias punições

O Ministério da Justiça deve entregar um pacote de medidas, como alterações em legislação e derrubadas de vetos de governos anteriores, para enrijecer as punições de envolvidos em atos antidemocráticos. O documento será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até a próxima segunda (23).

O pacote a alterações na legislação será entregue pelo ministro Flávio Dino que defende a derrubada, no Congresso Nacional, de vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como os vetos feitos na Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, sancionada em parte em 2021 e que substituiu a Lei de Segurança Nacional, implementada nos períodos sombrios da ditadura militar.

O governo pretende derrubar um dos vetos e aumentar as penas para os crimes contra o Estado de Direito, além de determinar a perda do posto e de patente para militares envolvidos. O governo precisa de 257 deputados federais e 41 senadores para derrubar vetos presidenciais.

