Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 Gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo foram três vezes maiores que o divulgado

O valor gasto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo da Presidência da República foi quase o triplo do que foi divulgado anteriormente, de R$ 27 milhões. Segundo o Portal da Transparência , o gasto real foi de R$ 75 milhões desde o início do mandato, em 2019.

As planilhas divulgadas anteriormente mostravam, por exemplo, R$ 4,9 milhões dos gastos em 2022. Entretanto, foram declarados no portal R$ 22,8 milhões para o mesmo período.

Os dados do cartão corporativo de Bolsonaro vieram à tona após a quebra do sigilo de cem anos. Foram registrados altos gastos pontuais em padarias e outros estabelecimentos, em transações que ultrapassam os R$ 50 mil.

O valor mais alto registrado no cartão foi o do dia 3 de janeiro do ano passado, quando o presidente gastou R$ 61.710,67 numa padaria de São Francisco do Sul (SC).

A discrepância entre os valores registrados no Portal da Transparência e os divulgados nas planilhas pode ser explicada pelo fato do portal discriminar os gastos de acordo com os diferentes órgãos, o que não aconteceu nos documentos levantados no dia 16.

Agora, com os registros do Portal,é possível saber os estabelecimentos e a frequência com a qual o cartão foi utilizada. Eles aparecem categorizados como "sigilosos".

Ainda não é possível saber quais produtos e serviços foram adquiridos pelo ex-presidente, já que as notas fiscais não foram divulgadas.

