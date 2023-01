MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro

O Ministério da Justiça deve entregar um pacote de medidas , como alterações em legislação e derrubadas de vetos de governos anteriores, para enrijecer as punições de envolvidos em atos antidemocráticos. O documento será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até a próxima segunda (23).

O pacote a alterações na legislação será entregue pelo ministro Flávio Dino que defende a derrubada, no Congresso Nacional, de vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como os vetos feitos na Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, sancionada em parte em 2021 e que substituiu a Lei de Segurança Nacional, implementada nos períodos sombrios da ditadura militar.

A segurança pública do Distrito Federa l também tornou-se uma preocupação do ministério. Segundo informa o O GLOBO, há possibilidade de se criar uma nova força de segurança para proteger sedes de governo e também embaixadas.

O governo pretende derrubar um dos vetos e aumentar as penas para os crimes contra o Estado de Direito, além de determinar a perda do posto e de patente para militares envolvidos. O governo precisa de 257 deputados federais e 41 senadores para derrubar vetos presidenciais, são

