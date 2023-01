Ricardo Stuckert Lula terá encontro com centrais sindicais nesta quarta-feira (18)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na sua terceira semana do seu mandato à frente do país e, nesta quarta-feira (18), ele tem três compromissos oficiais marcados na sua agenda, todos no Palácio do Planalto.

O primeiro deles será com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O encontro deve ter início às 9h.





A segunda reunião se iniciará por volta das 11h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, e será um encontro com líderes de centrais sindicais.

O último compromisso oficial do dia do chefe do Executivo brasileiro será às 15h, junto a Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e pecuária .

