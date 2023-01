José Cruz/Agência Brasil - 02/01/2023 Rui Costa se reuniu com comandantes das Forças Armadas nesta terça-feira (17)





Os ministros da Defesa e Casa Civil, José Múcio Monteiro e Rui Costa, respectivamente, se encontraram com quatro comandantes das Forças Armadas brasileiras na tarde desta terça-feira (17).

Na saída da reunião, Costa afirmou que a conversa não se tratou de de uma reação relacionada aos atos terorristas protagonizados por bolsonaristas na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

“Isso foi pensado lá em novembro, dezembro, não tinha ocorrido episódio nenhum de violência do que ocorreu. Portanto, não é uma reação, uma compensação mitigadora do que aconteceu. Isso já vinha sendo planejado e já era uma determinação do Presidente da República”, destacou o ministro em conversa com jornalistas.

O encontro, realizado na sede do Ministério da Defesa, em Brasília, contou com a participação do general Júlio Cesar de Arruda (Exército), o almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha), o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) e o almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire (chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas).

O ministro da Casa Civil também ressaltou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou que houvessem conversas sobre o aumento dos investimentos nas Forças Armadas por meio de parcerias público-privadas, por exemplo.

"Antes de escolher os comandantes das Forças Armadas, ele já determinou que gostaria de receber e alinhar os investimentos, a modernização e a formação de mão de obra com o que as principais nações do mundo fazem", pontuou.

