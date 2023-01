Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 09/01/2023 Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP - AL)





O presidente da Câmra dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , foi internado nesta quarta-feira (18) em Brasília e teve diagnosticado um quadro de nefrolitíase, doença popularmente conhecida como pedra nos rins.

Lira estava participando de de um almoço com deputados estaduais à tarde quando começou a sentir dores e foi levado ao hospital DF Star, localizado no Distrito Federal.

Em nota enviada mais cedo, a assessoria de imprensa hospital informou que o presidente da Câmara estava com "sintomas controlados". Posteiormente ele foi liberado e trabalhará normalmente na quinta-feira (19).





Lira fala sobre investigações contra Bolsonaro

Lira disse, na última segunda-feira (16), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) tem que responder por supostas condutas relacionadas à instigação do ato de terrorismo que ocorreu nos prédios dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

Durante conversas com jornalistas no batalhão da Polícia Militar que fica atrás da Câmara dos Deputados, Lira foi perguntado sobre um possível envolvimento de Bolsonaro no manifesto antidemocrático. Na avaliação dele, o antigo governante do país precisa responder, caso seja comprovado sua participação no ato.

"Cada um responde pelo que faz. Meu CPF é um, o CPF do ex-presidente Jair Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma neste momento e investigar todos os aspectos. A nossa fala não muda. Todos os que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos", comentou.

