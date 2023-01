MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista ocorreram no domingo, 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes

A Câmara dos Deputados divulgou nesta terça-feira (17), novas imagens da invasão que aconteceu no domingo, 8 de janeiro, no plenário da Casa Baixa. Os vídeos são do circuito interno de monitoramento e de equipamentos acoplados aos uniformes dos policiais que estacam em exercício no dia.



A aglomeração aconteceu em frente ao cordão de isolamento feito peça Polícia Legislativa Federal, e logo após os extremistas tentaram a invasão ao local. As imagens foram publicadas no canal do YouTube da Câmara dos Deputados :

Nos vídeos, é possível entender como ocorreu o avanço dos extremistas, que se iniciou na Esplanada dos Ministérios. Há o momento que houve o rompimento da barreira feita pela Polícia Militar, a ocupação do gramado do Congresso, das cúpulas e da rampa de acesso, que culmina no Salão Negro.

Do lado de dentro, é visto o avanço dos golpistas em meio as nuvens de fumaça, gás lacrimogênio e spray de pimenta. Os extremistas atacam os agentes utilizando sinalizadores, porretes e estilingues com bolas de aço.





É vista a primeira tentativa de invasão a sala onde fica a liderança do PT. Um homem tenta quebrar a porta com um extintor de incêndio, mas se dispersa antes da chegada da polícia. Momentos mais tarde, o local foi totalmente depredado.

É mostrado o momento em que outro invasor ateia fogo nas instalações do sistema de informática da Câmara. A ação é prontamente controlada por bombeiros ates que as chamas se alastrassem.

Já no Salão Verde, é possível identificar o momento em que uma senhora depreda a maquete tátil do Congresso. Ela retira as torres da Câmara e do Senado. Após isso, um grupo de homens derrubam a mesa que dá sustentação à maquete.

