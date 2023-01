Pexels Em 2022, China teve a menor taxa de natalidade desde 1949





A China anunciou, nesta terça-feira (17), que a sua população diminuiu pela primeira vez nos últimos 60 anos. O marco é considerado um sinal da crise demográfica enfrentada pelo país asiático.

Os dados foram apresentados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS), e mostram que, ao final de 2022, a população chinesa era 1,411 bilhão, uma redução de 850 mil pessoas em relação a 2021.

Esse foi o primeiro declínio populacional no país liderado por Xi Jinping desde 1961, quando a nação enfrentou uma grave crise de fome causada pela política agrícola de Mao Tsé-Tung conhecida como "Grande Salto Radiante".





A China também registrou uma queda na taxa de natalidade, que atingiu um recorde de 6,77 nascimentos por 1.000, com o nascimento de 9,56 milhões bebês no ano passado, o nível mais baixo desde 1949.

Há a preocupação de que a queda na natalidade verificada no final do ano passado, combinada com o envelhecimento da população, possa intefirir fortemente na economia chinesa nos próximos anos.

Em 2015 o país decidiu revogar a "política do filho único", que tinha o objetivo de reduzir o crescimento populacional. A anulação da medida teve a intenção de conter o envelhecimento da população. Desde 2021 os casais podem ter três filhos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.