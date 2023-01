Reprodução/TV Globo (15.01.2023) Bandidos invadiram os prédios dos Três Poderes

Os terroristas iniciaram o ataque contra os policiais legislativos, no dia 8 de janeiro, na divisa entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal . As imagens divulgadas neste domingo (15) pelo programa Fantástico , da TV Globo , mostram agentes enfrentando uma série de vândalos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Há também filmagens da invasão no Palácio do Planalto .



O diretor de Polícia do Senado havia alertado o Serviço de Inteligência sobre o risco de invasão. Por conta disso, ele entrou duas vezes em contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal solicitando reforço policial no sábado (7) e no dia seguinte. Porém, seu pedido foi negado.

Para proteger o Congresso Nacional, o diretor chamou todos os policiais do Senado – até os que estavam de férias e de folga – para impedir qualquer invasão dos terroristas. A equipe contava com 58 profissionais para enfrentar 1,5 mil golpistas que avançaram para invadir os prédios dos Três Poderes.

“Vamos lá, vamos lá. Fechem os escudos! Baixem as viseiras! (...) Tem um cara com estilingue ali, hein? Abaixa a viseira, galera! Abaixa a viseira!”, afirmou um dos policiais.

O confronto começou por volta das 16h e durou cerca de uma hora. Às 17h, a Polícia do Senado conseguiu conter os golpistas.

Ataque no Palácio do Planalto

Os bolsonaristas também invadiram o Palácio do Planalto. Por volta das 15h30, um dos invasores jogou um extintor contra uma das vidraças do térreo do prédio. Na sequência, ele joga mais um extintor e consegue quebrar o vidro.

Às 15h33, no terceiro andar, o relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 foi destruído. Às 16h, uma barra de metal é usada por um terrorista para perfurar uma obra criada há 60 anos. Ele destrói um quadro do pintor brasileiro Di Cavalcanti.

Confira o vídeo:

Exclusivo: veja imagens inéditas de vandalismo golpista registrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto ⬇️ #Fantástico pic.twitter.com/swvXXTBs6v — Fantástico (@showdavida) January 15, 2023





Ato chocou o Brasil

Os vândalos chocaram o Brasil ao invadirem os prédios dos Três Poderes. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O magistrado também afastou por 90 dias o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). Ele ainda determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública da capital federal Anderson Torres. Ambos são suspeitos de serem omissos durante os ataques.

