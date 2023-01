Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal prendeu o médico

A Polícia Federal prendeu neste domingo (15) um médico de 47 anos, suspeito de cometer crimes de violação sexual contra mulheres. A captura ocorreu no Aeroporto Internacional de Brasília. O homem estava foragido da justiça de Minas Gerais há mais de três anos.



As autoridades mineiras tinham ordenado a prisão preventiva do doutor pelo crime de violação sexual mediante a fraude contra pacientes do sexo feminino, podendo ser condenado de dois a seis anos de cadeia. Ele foi encaminhado para uma delegacia da capital federal.

Segundo as acusações feitas contra o médico, ele teria praticado crimes no interior de Minas Gerais. De acordo com o jornal o Globo, que teve acesso aos registros dos processos, pelo menos duas pacientes foram até a delegacia e prestaram boletins de ocorrência contra o suspeito.

O que as mulheres falaram?

Elas contaram em depoimento que foram buscar atendimento em um pronto socorro e foram violentadas sexualmente durante a consulta. As duas contaram que o médico solicitou a elas para se despirem porque precisavam passar por um exame clínico, mas ele fez comentários sobre a aparência física.

Uma delas chegou a dizer que o doutor a obrigou a ter uma relação sexual. Já a outra denunciante explicou aos policiais que foi molestada pelo médico sem qualquer tipo de consentimento.

O médico não prestou qualquer esclarecimento público sobre o assunto.

