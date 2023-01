Reprodução/Twitter Eduardo Bolsonaro ao lado do pai Jair Bolsonaro

No dia 26 de mairo de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma compra grandiosa de R$ 55,2 mil em uma padaria em Copacabana , no Rio de Janeiro. Tudo foi pag com cartão corporativo, um dia após o casamento de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A despesa está registrada na planilha de gastos divulgada esta semana pelo atual governo , publicada pela agência Fiquem Sabendo e divulgada no site da Secretaria-Geral da Presidência .

Eduardo Bolsonaro se casou com a psicóloga Heloisa Wolf em uma cerimônia para cerca de 150 convidados em 25 de maio de 2019, no Rio de Janeiro.

