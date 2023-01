MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista na Praça dos Três Poderes

A Justiça do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF) divulgue lista com nomes de bolsonaristas radicais presos, no domingo (8), e liberados após prestarem depoimento em audiência de custódia.

A listagem com nomes das 507 pessoas que já prestaram depoimento nas audiências não foram divulgados. O pedido é uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) , para 'evitar tumulto na entrada das unidades prisionais'.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) e Ministério Público Federal no DF (MPF-DF) realizam as audiências desde quarta-feira (11), mas a decisão de soltura dos presos parte do ministro do STF Alexandre de Moraes .

Contabilização das prisões na tentativa de golpe frustrada

Após ataques terroristas aos três poderes, 1.398 pessoas foram presas em Brasília, segundo lista divulgada pela Seape, na sexta-feira (13); 904 homens estão no Centro de Detenção Provisória - , Complexo da Papuda e 494 mulheres estão na Penitenciária Feminina do DF - Colmeia.

Os bolsonaristas presos pelos atos terrorista sserão transferidos aos seus estados de origem. O interventor federal da Segurança Pública do DF Ricardo Cappelli acredita que o trabalho das audiência de custódia dever terminar neste domingo (16).

"O sistema prisional aqui do Distrito Federal tem que absorver os que ficarão", disse Ricardo Cappelli.

A Penitenciária da Papuda já está com a capacidade máxima quase dobrada, após a prisão dos golpistas. O presídio tem 1.176 vagas e, atualmente conta com 2.139 detentos .

A Penitenciária Feminina conta com 1.028 vagas. Com as prisões das mulheres suspeitas de atos de terrorismo, passou para 1.148 detentas .

