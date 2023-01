Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , afirmou, na última quinta-feira (12), não saber nomear o cunhado, Mauricio Pozzobon Martins , como assessor especial de gabinete configura nepotismo , ou seja, o favorecimento de parentes para nomeação ou elevação de cargos.

“Quando nomeei, eu achei que pudesse. Quando você pega a definição de parentesco do Código Civil, concunhado não aparece, mas uma decisão do [ministro do STF, Edson] Fachin, de 2019, inclui o concunhado, em adição ao que está na súmula 3 do Supremo Tribunal Federal. É coisa que acontece”, disse Tarcísio em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Segundo a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, o nepotismo viola a Constituição Federal.

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

A decisão de Fachin citada por Tarcísio diz que “o parentesco por afinidade não é limitado apenas aos ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges ou companheiros”. Também cita que “os chamados ‘concunhados’ estão abrangidos no conceito de parente de 3º grau em linha colateral”.

O governador oficializou a nomeação do cunhado no dia 11 de janeiro. No dia seguinte, Tarcísio revogou a decisão . O posto ao qual Mauricio Pozzobon Martins havia sido indicado tem salário líquido que chega a R$ 21,5 mil.

Martins é militar da Reserva e é casado com a irmã da esposa do governador. Ele foi fundamental na campanha de Tarcísio durante as eleições de 2022, já que a casa que o governador usou para justificar domicílio eleitoral em São Paulo é dele. O endereço fica no município de São José dos Campos, no interior do estado.

