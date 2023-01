Reprodução/redes sociais Diego Torres e Michelle Bolsonaro





O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas , nomeou Diego Torres Dourado, irmão da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro , para um cargo de "assessor especial". A vaga tem salário-base de R$ 19.204,22, um dos mais altos do Palácio dos Bandeirantes.

Diego Torres, de 35 anos, é irmão de Michelle apenas por parte de pai. Ele se filiou ao PL (Partido Liberal) em 2022 para disputar uma vaga de deputado federal. A pré-candidatura foi anunciada em fevereiro de 2022, porém não foi para frente.

Torres é soldado da FAB (Força Aérea Brasileira) e esteve presente na campanha de Tarcísio. Ele também foi assessor técnico do Ministério da Defesa por seis anos. O cargo tinha remuneração de R$ 5.685,55.





Em 2021, o irmão da ex-primeira dama foi nomeado assistente parlamentar na Primeira-Secretaria do Senado, comandada pelo senador Irajá (PSD-TO), filho da ex-senadora Kátia Abreu. O salário era de R$ 13.494,42, segundo o Portal da Transparência da Casa.

O governador Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro e apoiou a sua reeleição. Ele cancelou, hoje (12), a nomeação do marido de sua cunhada para o cargo de assessor especial .

A nomeação havia sido feita em publicação dessa quarta (11) e foi anulada na edição de hoje. O posto ao qual Mauricio Pozzobon Martins havia sido indicado tem salário líquido que chega a R$ 21,5 mil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.