Reprodução/redes sociais Deputado federal Nikolas Ferreira

O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) teve a sua conta do Twitter suspensa nesta sexta-feira (13). Suas contas do Facebook e do Instagram também estão retidas.

Além de Nikolas, o influenciador Monark também teve as redes sociais suspensas nesta sexta. O youtuber tinha 1,4 milhão de seguidores no Twitter, enquanto o parlamentar contava com mais de 2 milhões de seguidores.

"Acabaram de derrubar as minhas contas mais uma vez. Mais uma vez não fui notificado. Mais uma vez não fui informado. Mais uma vez não tive acesso aos autos. Não sei o motivo", disse Nikolas em um vídeo publicado no YouTube.





Ele também fala que as redes sociais teriam sido derrubadas coincidentemente, após ele publicar conteúdos pedindo a investigação do ministro da Justiça, Flavio Dino, e acusando a esquerda de, em outras oportunidades, também ter realizado atos antidemocráticos.

O deputado federal José Medeiros (PL-MT) também teve a conta da rede social bloqueada no Brasil. As influenciadoras TeAtualizei e Paula Marisa também foram alvo das decisões judiciais e perderam o acesso às suas contas nas redes sociais.





Moraes arquiva pedido de Nikolas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, na tarde desta sexta-feira (13), o arquivamento da notícia-crime feita pelo deputado bolsonarista Nikolas Ferreira contra o mininistro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino.

A representação alegava a necessidade de investigar "a responsabilização do ministro por omissão intencional" no combate aos atos golpistas de 8 de janeiro e pedia que a Justiça decretasse a prisão preventiva de Dino. Moraes arquivou o pedido pela "ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal".

