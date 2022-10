Reprodução/redes sociais Nikolas Ferreira foi eleito deputado federal mais votado do Brasil

O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) é o candidato a deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais.

Com mais de 99% das urnas apuradas no estado, o político de 26 anos ultrapassou mais de 1,4 milhão de votos. Guilherme Boulos (PSOL) foi o segundo deputado federal mais votado do país, com mais de 996 mil votos.





Formado em Direito pela PUC Minas e apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro, Nikolas foi eleito vereador de BH em 2020, sendo o segundo mais votado da capital mineira. O deputado eleito ganhou boa parte da notoriedade através das redes sociais, onde soma mais de 1 milhão de seguidores.

Durante a pandemia de COVID-19, o político passou a criticar as medidas de isolamento social impostas por governos locais para evitar o espalhamento do vírus, fato que trouxe repercussão na ocasião.





Seus posicionamentos contra a esquerda, o feminismo e a ideologia de gênero e a favor de "temas como o empreendedorismo e a educação financeira" também fizeram Nikolas ganhar atenção.

Ainda em Minas Gerais, o segundo deputado federal mais votado foi André Janones (Avante), com mais de 238 mil votos.