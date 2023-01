Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes avalia estragos após vandalismo no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acolheu, nesta sexta-feira (13), o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo de investigação dos atos que vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília , no último domingo (8).

O inquérito busca encontrar 'autores intelectuais' e pessoas que agiram como instigadoras dos atos extremistas. Uma parte dos manifestantes bolsonaristas invadiram, depredaram e destruíram obras e objetos dentros das sedes do governo .

'O p ronunciamento do ex-presidente da República , Jair Messias Bolsonaro, se revelou como mais uma das ocasiões em que o então mandatário se posicionou de forma, em tese, criminosa e atentatória às instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal imputando aos seus ministros a fraude das eleições para favorecer eventual candidato – e o Tribunal Superior Eleitoral –, sustentando, sem quaisquer indícios, que o resultado das Eleições foi é fraudado', reiterou em sua decião Moraes.

