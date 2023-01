Carlos Moura/SCO/STF - 22.11.2022 Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, na tarde desta sexta-feira (13), o arquivamento da notícia-crime feita pelo deputado bolsonarista Nikolas Ferreira contra o mininistro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino.





A representação alegava a necessidade de investigar "a responsabilização do ministro por omissão intencional" no combate aos atos golpistas de 8 de janeiro e pedia que a Justiça decretasse a prisão preventiva de Dino. Moraes arquivou o pedido pela "ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal".

