Ricardo Stuckert Lula terá reunião com Alckmin nesta sexta-feira (13)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará de quatro compromissos oficiais nesta sexta-feirfa (13). As reuniões acontecerão todas no Palácio do Planalto.

O primeiro encontro do chefe do Executivo do país será às 9h com Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, ministros da Secretaria de Relações Institucionais e da Secretaria de Comunicação Social.

Às 9h30 o petista se reunirá com ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin.





Após uma pausa de algumas horas, será a vez do presidente se encontrar, às 15h, com Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Lula, que está no seu terceiro mandato à frente da Presidência da República, encerrará os compromissos oficiais às 16h, em uma reunião com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

