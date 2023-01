Marcelo Camargo/Agência Brasil - 12/01/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã com jornalistas setoristas, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante café da manhã com jornalistas, nesta quinta-feira (12), acreditar que as portas do Palácio do Planalto foram abertas , intencionalmente, para a entrada do grupo de manifestantes extremistas, durante manifestação 'pró-ditadura'. Os atos resultaram em violência e depredação do patrimônio público , como obras arte e objetos raros do acervo brasileiro, na sede do governo em Brasília, no domingo, 8 de janeiro.

O petista disse que espera 'a poeira baixar' e afirma que 'quer assistir às imagens de sergurança' das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional .



"Eu estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse porque não tem porta quebrada. Significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade", afirmou Lula.

Entenda:

Um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiu o Palácio do Planalto na tarde no último domingo (8). Segundo informações de funcionários, os protestantes reviraram gavetas, quebraram portas e tentaram invadir o gabinete da presidência da República.

Além do Planalto, o grupo também invadiu o plenário do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. A Força Nacional já havia sido acionada, enquanto a Polícia Militar do DF tenta conter os manifestantes.

