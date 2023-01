Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 Ex-presidente Jair Bolsonaro

Um grupo de 80 integrantes do Ministério Público Federal ( MPF ) pediu, nesta quinta-feira (12), para que a Procuradoria-Geral da República ( PGR ) investigue o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de incitação.

O núcleo diz que Bolsonaro se "engajou na disseminação de informações falsas" após o resultado da eleição presidencial no dia 30 de outubro de 2022, quando Lula Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil.

Os procuradores pedem ainda que as atitudes de Bolsonaro sejam investigadas em inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os atos golpistas que ocorreram na Praça dos Três Poderes, no último domingo (8) .

O documento do grupo diz que as falas do ex-mandatário "mostraram-se ocupar uma posição de destaque na câmara de eco desinformativo do país, e contribuíram para que a confiança de boa parte da população na integridade cívica brasileira fosse minada".

Inquéritos para investigar golpistas

Nesta quinta-feira (12), a P GR solicitou ao STF a abertura de três novos inquéritos para investigar responsáveis pela invasão na Esplanada do dia 8 de janeiro .

O objetivo do órgão do Ministério Público Federal é identificar e responsabilizar executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades públicas envolvidas nas manifestações golpistas que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes.

“É importante prestar celeridade às investigações e para isso é necessário equacioná-las e organizá-las a fim de que as condenações não se afastem da contemporaneidade dos fatos, de forma a permitir o efeito pedagógico da resposta do Estado aos atos criminosos, garantindo-se o devido processo legal”, afirmou o subprocurador-geral da República Carlos Frederico.

