Montagem/iG Último Segundo Moro e Mourão foram dois dos bolsonaristas que se pronunciaram em relação aos atos terroristas





O dia 8 de janeiro de 2021 ficará marcado na história do Brasil por conta dos terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal) , em uma tentativa de dar um golpe de Estado.

Os responsáveis pelas cenas de terror deixadas Praça dos Três Poderes foram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que encontra-se nos Estados Unidos após se recusar a passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia da posse.

Nas redes sociais, apoiadores ao ex-chefe do Executivo brasileiro se manifestaram após as imagens de terror no Distrito Federal ganharem o Brasil e o mundo.





Confira o que disseram alguns dos apoiadores de Bolsonaro a respeito dos atos terroristas:

Sergio Moro - senador

Na sua conta oficial do Twitter, o ex-minstro da Justiça do governo bolsonarista criticou a destruição do patrimônio público, além de afirmar que movimentos de oposição devem ser realizados de maneira democrática.

Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 8, 2023

Hamilton Mourão (Republicanos) - senador e ex-vice presidente

O vice-presidente de Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos decidiu pregar pela ordem, e também abordou o tema da ideologia ao destacar que ações de vandalismo não dizem respeito ao que defende a direita.

O respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação.

Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita, pelo contrário são práticas da ideologia que nos contrapomos. Sempre pela legalidade e por nossos princípios e valores. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) January 8, 2023

Damares Alves (Republicanos) - senadora

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos entre 2018 e 2022, Damares pontuou que a discordância com a esquerda é apenas "no campo de ideias", e que a oposição ao governo de Lula deve ser feita pacificamente.

A liberdade de manifestação é um dos pilares da democracia, mas invadir e depredar patrimônio público/privado jamais será a solução. Nossa discordância com a esquerda é no campo das ideias. Nossa oposição deve ser feita de forma pacífica e por meio de instrumentos previstos na CF — Damares Alves (@DamaresAlves) January 9, 2023

Silas Malafaia - pastor

Malafaia foi um dos apoiadores mais assíduos de Bolsonaro nos últimos quatros anos e, apesar de criticar o que chamou de "quebra-quebra", ele focou o discurso no ataque à esquerda, citando ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra).

"Não sou a favor de quebra-quebra, sou a favor de manifestações livres baseadas no Artigo 5° da Constituição, inciso XVI. Manifestações livres e pacíficas", disse em vídeo publicado no Twitter.

Ele complementa a fala atacando Alexandre de Moraes, ministro do STF e escolhido pelos bolsonaristas como um dos principais adversários de Jair Bolsonaro nos últimos anos.

"Nunca vi a imprensa, nem a esquerda nem Lula, nem ninguém dizer que Alexandre de Moraes comete atos antidemocráticos, um inquérito ilegal, imoral, gente do povo presa sem o devido processo legal. Rasga sucessivamente a Contituição e ninguém diz que esse indivíduo comete atos anditemocráticos", disse.

Nikolas Ferreira (PL) - deputado federal

Em vídeo postado no seu Twitter, o deputado federal mais jovem eleito afirmou que é ocntra atos de vandalismo, mas que a esquerda não tem "moral" para criticar essas ações. Como argumento, ele citou nomes como Carlos Marighella, Guilherme Boulos, Flavio Dino e Nicolás Maduro.

"É claro que eu sou contra atos de vandalismo, depredação de patrimônio público, mas eu tenho legitimidade para isso, afinal de contas, eu nunca cometi nenhum ato de vandalismo na minha vida. Agora, a esquerda sendo contra isso? Que moral vocês têm?", enfatizou.

Sou contra, mas não tenho amnésia. pic.twitter.com/VoemNrECf9 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 9, 2023

Abraham Weintraub - ex-ministro da Educação

Weintraub foi um dos bolsonaristas que teve o posicionamento mais descolado dos demais. Ele optou por cobrar os políticos de direita que foram eleitos nas últimas eleições gerais, que ocorreram e outubro de 2022.

Onde estão os "líderes" que vocês elegeram para conduzir/proteger a população em meio ao caos? Vocês serão rifados, um a um.

Não há movimento virtuoso sem lideranças virtuosas, que não se corromperam por mansões ou jet-ski.

ABRAM OS OLHOS: FOMOS ENGANADOS E USADOS! pic.twitter.com/yZcLQdM0Ik — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 9, 2023

Fabio Wajngarten - ex-chefe da Secom

O advogado e ex-chefe da Secom no goveron de Bolsonaro afirmou que manifestações são legítimas apenas quando ocorrem dentro das quatro linhas da Constituição. Ele defendeu ainda que "todo o rigor da lei" deve ser aplicado aos terroristas.

Lamentável ver tanta destruição. Manifestações são legítimas quando ocorrem de maneira pacífica e dentro das 4 linhas.

Violência e atos de vandalismo não pertencem à democracia, muito menos sinalizam resistência democrática e inteligente.

Que todo o rigor da lei seja aplicado. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) January 8, 2023

Janaína Paschoal (PRTB) - ex-senadora

A ex-senadora afirmou nõa ver "lógica" no movimento que organizou os atos terroristas do último domingo. Ela também criticou a facilidade com a qual os bolsonaristas entraram na Praça dos Três Poderes.

Não é possível que as sedes dos mais altos poderes da República sejam invadidas com tamanha facilidade! Pelo amor de Deus, se houver mesmo direitistas nessa insanidade, recuem! Vão conseguir o contrário do que dizem procurar! Não tem nenhuma lógica nesse movimento! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) January 8, 2023

Magno Malta (PL) - senador

Magno Malta iniciou a fala feita em um vídeo publicado no Twitter afirmando que os terroristas se tratam de uma parcela da população qu enão foi ouvida. Na sequência, ele destaca que o Brasil está dividido e credita isso ao que chama de "super poder" dado à Suprema Corte.

Esse povo só pede repeito as leis e a nossa constituição. Quem gosta e apoia terroristas e vandalos nós sabemos que é ! pic.twitter.com/QgQbsRaZ0Y — magno malta (@MagnoMalta) January 9, 2023

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.