Reprodução Ibaneis Rocha foi o mais votado na eleição no Distrito Federal para o cargo de governador

O procurador-geral da República, Augusto Aras , solicitou a abertura de uma investigação contra Ibaneis Rocha (MDB), governador afastado do Distrito Federal. O PGR encaminhou o pedido ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), que tem a responsabilidade de julgar ações contra governantes estaduais, e colocou a petição sob sigilo.



No último domingo (8), bolsonaristas cometeram atos de terrorismo em Brasília. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro acessaram a Esplanada dos Ministérios e invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal).

A Polícia Militar do Distrito Federal foi criticada e gerou desconfiança de possível participação e/ou omissão por parte do governador e do ex-secretário de Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres.

Diante dos problemas que ocorreram ontem, o ministro do STF Alexandre de Moraes ordenou o afastamento de Ibaneis do cargo por 90 dias. Na visão do magistrado, o governo estadual foi omisso, o que desencadeou em toda a confusão.

Aras não quer se precipitar

Augusto Aras afirmou para interlocutores que não quer fazer nenhum julgamento precipitado contra Ibaneis. Por isso ele solicitou ao STJ para que seja feita uma investigação sobre o episódio de terrorismo em Brasília.

Ainda ontem, ele se reuniu com representantes do MPF (Ministério Público Federal) de outros estados para tratar do assunto. Nesta segunda, recebeu cobrança de 10 subprocuradores-gerais da República para que fosse instaurado um inquérito de possível participação de Ibaneis nos atos antidemocráticos.

O terrorismo em Brasília

Na tarde de ontem, milhares de pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Os prédios foram depredados e policiais acabaram sendo agredidos por terroristas. Após horas, a PM do Distrito Federal retirou os golpistas dos prédios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a realização de intervenção federal em Brasília para evitar que novos ataques ocorressem na capital federal.

Mais de 1,2 mil pessoas foram presas por participarem dos movimentos terroristas e antidemocráticos, de acordo com o Ministério da Justiça. Os acampamentos no QG do Exército começaram a ser desmontados em vários estados após determinação do Supremo Tribunal Federal.

A Justiça iniciou uma série de investigações para saber quem financiou os movimentos terroristas em Brasília. Senadores também passaram a recolher assinaturas para abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para saber quem são os responsáveis do episódio.

