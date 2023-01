Ricardo Stuckert Lei equipara o crime de injúria racial ao de racismo





O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma dia repleto de compromissos nesta quinta-feira (12). O Chefe do Executivo brasileiro tem um total de 10 reuniões e eventos marcados na agenda oficial, todos eles acontecendo no Palácio do Planalto.

Às 9h o petista se encontrará com Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, ministros das secretarias de Relações Institucionais e Comunicação Social, respectivamente. Logo após, às 9h30, ele terá um encontro com jornalistas setoristas do Planalto.

Por volta das 11h, o presidente que está no seu terceiro mandato à frente do país se reunirá com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , e a presidnete da Caixa, Rita Serrano.





A próxima conversa, que terá início às 11h30, será com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. O compromisso que se iniciará às 12h30 será com a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Após uma pausa, o presidente se encontrará às 14h30 com Fernando Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet , a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e com o secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima.

Renan Filho, ministro dos Transportes, Jader Filho, ministro das Cidades, e Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, se reunirão com Lula às 15h, 16h e 17h, respectivamente.

O último compromisso do presidente da República se iniciará às 18h, e será a cerimônia de posse de Rita Serrano, que assumirá a liderança da Caixa Econômica Federal.

