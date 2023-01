Reprodução Simone Tebet assume ministério do Planejamento e Orçamento

A senadora e nova ministra Simone Tebet (MDB-MS) assumiu a pasta do Planejamento e Orçamento, nesta quinta-feira (5), durante sessão solene na Esplanada dos Ministérios , em Brasília.

"Os pobres estarão prioritariamente no Orçamento Público. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. Sem causar desarranjos nas contas públicas", disse Tebet.

Tebet assinou o termo de posse no último domingo, 1º de janeiro, assim como os demais ministros. Hoje, a ministra participa da cerimônia de transferência de cargo.

"Gratidão a Deus, ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, governo do PT e da frente ampla da democracia. Ministério do Planejamento trata do futuro, mas também do presente", disse.

O evento contou com a presença de diversos ministros, entre eles, o da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, Esther Dweck, ministra da Gestão, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, José Sarney (MDB) , ex-presidente do Brasil, entre outros deputados e senadores.

Simone Tebet foi a terceira colocada na eleição presidencial e declarou apoio ao atual presidente Lula no segundo turno da disputa eleitoral. Esse movimento foi importante para que a candidatura petista derrotasse Jair Bolsonaro (PL) .

