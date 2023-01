Reprodução Alto comissário para a Política Externa da União Europeia, Josep Borrel





O alto comissário para a Política Externa da União Europeia , Josep Borrell, voltou a reiterar o desejo do bloco em trabalhar com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse no último dia 1º, em uma nota divulgada nesta quarta-feira (11).

"Estamos ansiosos em aprofundar e ampliar as nossas relações com o Brasil na defesa e na promoção da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos", escreveu o espanhol.

Além disso, o comissário condenou novamente os atos golpistas de apoiadores de Jair Bolsonaro no último domingo (8), quando foram destruídos o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na Praça dos Três Poderes.





"A UE reforça a sua confiança na democracia brasileira e na força das suas instituições. Estamos convictos que elas prevalecerão sobre a violência e sobre o extremismo e reforçamos o nosso compromisso em colaborar com o novo governo brasileiro e para defender nossos valores em comum", afirmou o espanhol.

Borrell reforçou que o bloco "condena firmemente os chocantes atos de violência política e o inaceitável ataque à democracia" ocorridos no dia 8.

