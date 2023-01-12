A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou nesta quinta-feira (12) uma atualização do total de presos pelos atos golpistas em Brasília ocorridos no último domingo (8) . O número chegou a 1167 pessoas detidas.
A ação terrorista na Esplanada deixou um rastro de destruição ao vandalizar o patrimônio público, artístico, histórico e arquitetônico brasileiro. Com uma invasão sendo planejada há cerca de uma semana através das redes sociais, grupos golpistas incitavam a um golpe de Estado no país através da ocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.
Veja a lista de homens detidos:
- ABDIAS JOAQUIM DOS REIS
- ADAILDO ALVES SANTANA
- ADAIR BEGNINI
- ADALTO DA SILVA ARAUJO
- ADELIR ZOZ
- ADEMAR BENTO MARIANO
- ADEMAR DA SILVA PEREIRA
- ADEMILSON DE SOUZA LOPES
- ADEMIR ALMEIDA DA SILVA
- ADEMIR APARECIDO BARIZON
- ADEMIR DA SILVA
- ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA
- ADENILSON ANTONIO DA SILVA
- ADENILSON DEMETRIO DE CORDOVA
- ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA
- ADILSON DE SOUZA LIMA
- ADRIANO DOS SANTOS MENDONCA
- ADRIANO MARINHO STEFANI
- AECIO LUCIO COSTA PEREIRA
- AGENOR PISETTA
- AILSON DA SILVA MOREIRA
- AILTON CARLOS DOS REIS
- AILTON FERREIRA DE MORAES
- AIRTON DORLEI SCHERER
- ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO
- ALCEBIADES FERREIRA DA SILVA
- ALDIR ARRUDA LINS
- ALEANDRO PENA
- ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
- ALEX JUNIOR DE TRINDADE COSTA
- ALEXANDER DIEGO KOHLER RIBEIRO
- ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA
- ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA
- ALEXANDRE FELIX DE LIMA
- ALEXANDRE MACHADO NUNES
- ALTAMIRANDO PINTO DE OLIVEIRA
- ALTIERES PEREIRA DE ARAUJO
- ALVARO THEODORO BACH
- AMARILDO RODRIGUES DA SILVA
- AMAURI SILVA
- ANDERSON ZAMBIASI
- ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO
- ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA
- ANDRÉ LUIZ VILELA
- ANGELO SOTERO DE LIMA
- ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR
- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
- ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA
- ANTONIO CESAR PEREIRA JUNIOR
- ANTONIO FIDELIS DA SILVA FILHO
- ANTONIO FRANCISCO MOREIRA
- ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA
- ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA
- ANTONIO LUCILANE DE LIMA
- ANTONIO LUIS DA SILVA
- ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA BRUNETTA
- ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO
- ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA
- ANTONIO MARQUES DA SILVA
- ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA
- ANTONIO SCHARF FILHO
- ANTONIO VALDENIR CALIARE
- APOLO CARVALHO DA SILVA
- ARILSON LUIZ XAVIER
- ARIOLDO RODRIGUES JUNIOR
- ARLINDO SANTAROSA
- ARMANDO GOMES DA SILVA
- ARMANDO PRAUZE
- ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE
- ARNALDO JOSE BACK
- ARTHUR DE LIMA TIMOTEO
- ARY MARCOS DE PAULA BARBARA
- BARQUET MIGUEL JUNIOR
- BRUNO EDSON GABRIEL MARINHO
- BRUNO GUERRA PEDRON
- BRUNO SIMOES GOBBI
- BRUNO SOARES CASSEMIRO
- BRYAN TIMER DE SOUZA
- CANDIDO JOSE GOBBI
- CARLOS AIMORE PEREIRA FIRPO
- CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO
- CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ
- CARLOS ALBERTO RAIMUNDO
- CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA
- CARLOS ANTONIO EIFLER
- CARLOS ANTONIO SILVA
- CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA
- CARLOS EMILIO YOUNES
- CARLOS GASPARIN
- CARLOS IBRAIM GOMES
- CARLOS RENATO DE SALES MASSUCATO
- CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS
- CARLOS ROGÉRIO COIMBRA
- CARLOS RUBENS DA COSTA
- CASSIUS ALEX SCHONS DE OLIVEIRA
- CECIL DE FARIA GARCIA
- CELSO FUHR
- CESAR AMARO DA SILVA
- CESAR SANTOS DE LIMA
- CEZAR CARLOS FERNANDES DA SILVA
- CHARLES MARQUES VICENTINE MIRANDA
- CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS
- CIRNE RENE VETTER
- CLAUDINEI PEGO DA SILVA
- CLAUDINEY ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE
- CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA
- CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE
- CLAUDIO DA SILVA
- CLAUDIO FERNANDO GONÇALVES
- CLAUDIO SERVELIN
- CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES
- CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS
- CLAUDIR GASPARIN
- CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES
- CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO
- CLEODON OLIVEIRA COSTA
- CLERISTON PEREIRA DA CUNHA
- CLODOALDO CARDOSO SILVA
- CLODOALDO HENRIQUE
- CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO
- CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA
- CRISTIAN SIMOES GOBBI
- CRISTIANO ROBERTO BATISTA
- DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA
- DALVIDES AIRES DOS SANTOS
- DANIEL DOS SANTOS BISPO
- DANIEL FERREIRA DA SILVA
- DANIEL LUCIANO BRESSAN
- DANIEL NATALICIO GONÇALVES
- DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA
- DANIEL SOARES DO NASCIMENTO
- DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
- DARLLEN BOTELHO DE SOUZA
- DAVI ALVES TORRES
- DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO
- DAVI JESSE DA SILVA
- DAVID MICHEL MENDES MAURICIO
- DAVID ZEFERINO MOREIRA
- DAVIS BAEK
- DAYWYDY DA SILVA FIRMINO
- DEIVISON BARBOSA LOPES
- DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA
- DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA
- DIEGO FABIO DALLABONA
- DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA
- DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
- DIRCEU LUIZ SCHABARUM
- DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO
- DITTER MARX
- DIVÂNIO NATAL GONÇALVES
- DJALMA SALVINO DOS REIS
- DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA
- DOUGLAS RAMOS DE SOUZA
- DRILDO ALVES DE MELO
- DYEGO DOS SANTOS SILVA
- EDENILSON CAETANO FERREIRA
- EDENILSON CARDOSO DA SILVA
- EDER PARECIDO JACINTO
- EDER ROCHA
- EDERSON PEREIRA DA SILVA
- EDGAR COELHO DOS SANTOS
- EDILSON PEREIRA DA SILVA
- EDILSON SURNOGNE
- EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA
- EDIMAR MACEDO E SILVA
- EDIMILSON GOMES DA SILVA BISPO
- EDIMILSON NASCIMENTO SOARES
- EDINILSON FELIZARDO DA SILVA
- ÉDIPO DA SILVA DOS ANJOS
- EDMILSON DA CRUZ
- EDRIEL MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA FONSECA
- EDSON CARLOS CAMPANHA
- EDSON FICHER SABINO
- EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
- EDSON MEDEIROS DE AGUIAR
- EDU MARCOS CORONEL
- EDUARDO ANTONIO ROCA
- EDUARDO CAVANHOL
- EDUARDO GADOTTI MURARA
- EDUARDO LOPES PEREIRA
- EDUARDO MOTA DOS SANTOS
- EDUARDO WEISS
- EDUARDO ZEFERINO ENGLERT
- EDVAGNER BEGA
- ELEONOR CLÁUDIO SORDI
- ELIAS ALVES DA SILVA
- ELIEL ALVES
- ELIELSON DOS SANTOS
- ELISEU SANTOS DE JESUS
- ELY GREGO
- ERIC PRATES KOBAYASHI
- ERIEL VARGAS DE LIMA
- ERIVALDO MACEDO
- ERIVAN BEZERRA GOMES
- ERIVELTON APARECIDO CANOVA
- ERNANE RIBEIRO DE SOUZA
- EVANDRO ERICSON VIEIRA DE MEDEIROS
- EVANDRO EUGÊNIO DE MIRANDA
- EVERALDO JOSE MARCONSINI
- EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE
- EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA
- EZEQUIEL FERREIRA LUIS
- EZEQUIEL NOGUEIRA GOMES
- EZIO GUILHERME DA SILVA
- FABIANO ANDRE DA SILVA
- FABIANO DA SILVA
- FABIANO MEDEIROS FLORENTINO
- FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO
- FABIO ALVES BARBOSA
- FABIO JATCHUK BULLMANN
- FABRICIO DE MOURA GOMES
- FABRICIO KUWANO PALUDETO
- FELICIO MANOEL ARAUJO
- FELIPE DA SILVA ZAHAILA
- FELIPE FERES NASSAU
- FERNANDO BATISTA LEMES
- FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO
- FERNANDO MENDES TATTERO
- FERNANDO PLACIDO FEITOSA
- FERNANDO SILVA SALGADO
- FERNANDO VIEIRA PINTO COELHO
- FILIPE CERQUEIRA DE SANTANA
- FLAVIO BELTRAO SOLDANI
- FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH
- FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER
- FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA
- FRANCISCO GOMES DE MORAIS
- FRANCISCO GRAJAU LIMA
- FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES
- FRANCISCO KRUSE OLIVEIRA
- FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO
- FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA
- FRANCISMAR VIEIRA BEZERRA DA CRUZ
- FRANKIN GUERRA LAMOGLIA
- FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA
- GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA
- GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA
- GALENO DE ARAÚJO COSTA
- GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO
- GELSON ANTUNES DA SILVA
- GENIL TREVIZAN FERNANDES
- GENILSON PEREIRA FIGUEIREDO
- GENNARO VELA NETO
- GERALDO FILIPE DA SILVA
- GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
- GERSON APARECIDO GOMES
- GESNANDO MOURA DA ROCHA
- GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA
- GILBERTO ACKERMANN
- GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA
- GILMAR DOS SANTOS
- GILMAR VIEIRA DA SILVA
- GILSON DA SILVA MATTOS
- GILVA ESTRELA DA SILVA
- GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS
- GIOVANNI CARLOS DOS SANTOS
- GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS
- GIVAIR BATISTA SOUZA
- GLEDERSON HENRIQUE RIBEIRO
- GLEIDSON DE ALMEIDA DIAS
- GLEISSON CLOVES VOLFF
- GUILHERME CAZELLI CONDE
- GUILHERME JOÃO DALLABONA
- GUILHERME MARIANELLI
- GUSTAVO BARCO RAVENNA
- GUTEMBERG MOZART MIRANDA
- HARLEI MARCOS CITTADINO
- HAROLDO WILSON RODER
- HEDIO MINORU HIRATUKA
- HELIO JOSE RIBEIRO
- HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA
- HERMETSON ANTONIO VASSOLER
- HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA
- HOLVERY RODRIGUES BONILHA
- HUGO KENJI PRADO
- HUMBERTO FLANDOLI AZEVEDO
- IGILSO MANOEL DE LIMA
- IGOR GUSTAVO DA SILVA BARROS
- ILSON CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA
- IRACI GASPARIN
- ISMAILEY WILLIAM BARBOSA
- IVAIR TIAGO DE ALMEIDA
- IVANILDO DE FREITAS
- IZAIAS ROBERTO DA SILVA
- IZAQUIEL CRUZ FERNANDES
- JACKSON URIEL DE SOUZA VIEIRA
- JACSON AUGUSTO DOS SANTOS
- JAIME JUNKES
- JAIR DOMINGUES DE MORAIS
- JAIR ROBERTO CENEDESI
- JAIR VALENTE
- JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA
- JAIRO DE OLIVEIRA COSTA
- JAIRO MACHADO BACCIN
- JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES
- JAMES MIRANDA LEMOS
- JAMIL VANDERLINO DE SIQUEIRA
- JAMILDO BOMFIM DE JESUS
- JANAILSON ALVES DA SILVA
- JASON PEREIRA SANTOS
- JEAN CARLOS FELSKI CONTE
- JEAN DE BRITO DA SILVA
- JEDIEL DE SOUZA LAU
- JEFFERSON PACZKOSKI COMPAGNONI
- JEOVA CONCEICAO DOS SANTOS
- JEREMIAS RODRIGUES MELLO
- JERFFESON BEZERRA DA SILVA
- JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA
- JESSE LANE PEREIRA LEITE
- JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA
- JOAO ALVES RIBEIRO
- JOAO ANDRASKI
- JOÃO ANTONIO PEREIRA
- JOÃO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR
- JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA
- JOÃO BATISTA BORGES CORRÊA
- JOAO BATISTA DA COSTA
- JOAO BATISTA DE CASTRO
- JOÃO BATISTA E SOUZA
- JOÃO BATISTA GAMA
- JOÃO BATISTA GOULART
- JOAO BENEDITO RODRIGUES
- JOÃO CARLOS DA BORBA
- JOÃO CARLOS DE MORAES
- JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
- JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO
- JOÃO JOSÉ CARDOSO
- JOAO LUCAS VALE GIFFONI
- JOAO MARCELO DA ROSA
- JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA
- JOÃO PAULO DOS SANTOS
- JOÃO PEDRO DOS SANTOS
- JOAO RAIMUNDO SOBRINHO
- JOAO RAMAO MORAES DINIZ
- JOCI CONEGONES PEREIRA
- JOCIMAR DOS SANTOS
- JOCIMAR MARINS PERERIA
- JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE
- JOEL BORGES CORREA
- JOEL TORQUATO DE SOUSA
- JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA
- JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO
- JOHN LENNON MARTINS MEDEIROS
- JOHN MANOEL DE OLIVEIRA
- JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO
- JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA
- JONASTANIEL CAPISTRANO
- JONY FIGUEIREDO DA SILVA
- JORGE FERREIRA
- JORGE JAQUES DA SILVA
- JORGE LUIZ DOS SANTOS
- JORGE RODRIGUES CUNHA
- JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO
- JOSE AILTON SERAFIM
- JOSE ALENCAR REICHERT
- JOSE ALVES COSTA
- JOSÉ ANGÊLO GONTIJO
- JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS
- JOSE AUGUSTO DA SILVA
- JOSÉ BATISTA DE FREITAS
- JOSE CALIXTO DA SILVA
- JOSÉ CARLOS DA SILVA SOARES
- JOSE CARLOS GALANTI
- JOSE CEZAR DUARTE CARLOS
- JOSÉ EDER LISBOA
- JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO
- JOSÉ GILBERTO DA SILVA FERREIRA FILHO
- JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO
- JOSE ISAIAS DA SILVA
- JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA
- JOSE MACHADO DE SOUZA
- JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR
- JOSÉ MESSIAS VALERIO
- JOSE MOTTER
- JOSE ORNEDE PEREIRA DA SILVA
- JOSÉ PAULO ALFONSO BARROS
- JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO
- JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA
- JOSE ROMILSON MAGALHAES FARIAS
- JOSE RONILSON CORDEIRO
- JOSE VICTOR SANTOS RIBEIRO
- JOSEILTON ALVES DE LIMA
- JOSENALDO BATISTA ALVES
- JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO
- JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA
- JOSIEL GOMES DE MACEDO
- JOSINO ALVES DE CASTRO
- JUARY CORDEIRO DE ARAUJO
- JUCELIO GORGES
- JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS
- JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO
- JULIO CEZAR BATISTA MENDES
- JUNIOR CESAR ANTONIO DE ARAUJO
- JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE
- JUVENCIO JOSE DE BRITO
- KALEBE SOARES
- KELSON DE SOUZA LIMA
- KENEDY MARTINS COLVELLO
- KESSY JHONES RAMOS BRITO
- KINGO TAKAHASHI
- KLEBER FREITAS
- LAÉRCIO DA SILVA
- LAUDIO MATEUS NIMMER
- LAZARO ANTONIO DO PRADO
- LEANDRO ALVES MARTINS
- LEANDRO DO NASCIMENTO CAVALCANTE
- LEANDRO FUHR
- LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO
- LEONARDO ALVES FARES
- LEONARDO FRANCISCO JUNIOR
- LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO
- LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO
- LESLIE SOBRADIEL GAUNA
- LEVI ALVES MARTINS
- LINCOLN VILASBOAS RODRIGUES DE ALMEIDA
- LINDOLFO DE OLIVEIRA
- LOURIVAL COELHO DOS SANTOS
- LOURIVAL DA CONCEIÇÃO
- LUCAS ANDRASKI
- LUCAS COSTA BRASILEIRO
- LUCAS HELIAN SABINO
- LUCAS SCHWENGBER WULF
- LUCIANO DA SILVA
- LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA
- LUCIANO DOS SANTOS ROSSI
- LUCIANO FERNANDES
- LUCIANO MELO DE SOUSA
- LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
- LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO
- LUIS ANTONIO VEIGA
- LUIS CARLOS DA SILVA
- LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA
- LUIS HUMBERTO FERREIRA DA SILVA
- LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ
- LUIZ ANSELMO DA SILVA
- LUIZ FERNANDES VENANCIO
- LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES
- LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO
- LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS
- LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE
- MAGELIO PINHEIRO DA SILVA
- MAILTON RIBEIRO SANTANA
- MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
- MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO
- MANOEL MISSIAS VIEIRA
- MARCELO ALBERTO RECH
- MARCELO CANO
- MARCELO DA SILVA VALADÃO
- MARCELO HENRIQUE DA SILVA
- MARCELO LOPES DO CARMO
- MARCELO NAIA PULZATTO
- MARCELO SOARES KONRAD
- MARCIANO AVELINO BORGES
- MARCIO GOMES DE OLIVEIRA
- MARCIO JOSE SANTIAGO
- MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA
- MARCIO RODRIGUES DE MELO
- MARCIO VIEIRA MORERIA
- MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS
- MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS
- MARCO ANTONIO ESTEVAO
- MARCO AURÉLIO BARBOSA
- MARCO AURÉLIO FARIA DE OLIVEIRA
- MARCOS ANDREY BASSANESSI DE OLIVEIRA
- MARCOS ANTONIO GALVAO
- MARCOS AURELIO DA COSTA FAVARO
- MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA
- MARCOS DOS SANTOS RABELO
- MARCOS LUIZ DE SOUZA
- MARCOS NOVAKOWSKI KRAHN
- MARCOS RAYMUNDO PEREIRA
- MARCOS ROBERTO BARRETO
- MARCOS ROBERTO PAULO
- MARCOS SOUSA CUNHA
- MARCOS VINICIUS DO AMARAL SANTOS
- MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA
- MARIO JOSE OTT
- MATEUS TENORIO DA SILVA CUNHA
- MATEUS VIANA MAIA
- MATHEUS DA SILVA GOMES
- MATHEUS DIAS BRASIL
- MATHEUS FERNANDES BOMFIM
- MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO
- MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA
- MAURICIO ALEXANDRE MARIN GAONA
- MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA
- MAURICIO MARUITI
- MAURICIO ONEZIMO JACO
- MAXWELL GUEDES DE ARAUJO
- MICHAEL VIEIRA DE FREITAS
- MICHELL PLATENY DA SILVA
- MIGUEL CANDIDO DA SILVA
- MIGUEL CARLOS VENANCIO
- MIGUEL FERNANDO RITTER
- MILTON FRANCISCO DOS SANTOS
- MILTON MARTINS CENEDESI
- MIZAEL RODA DA SILVA
- MOACIR JOSE DOS SANTOS
- MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL KAYAT
- MOISES DOS ANJOS
- MURILO FELIX DE OLIVEIRA
- NADER LUIS MARTINS
- NELSON FERREIRA DA COSTA
- NILSON SALTERELLO DE AGUILAR
- NILTON BARBOSA DOS SANTOS
- NOEL DE OLIVEIRA
- NOEMIO LAERTE HOCHSCHEIDT
- ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
- ORLANDO BARDELLI DA SILVA
- ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
- ORLANDO RIBEIRO DE ALENCAR
- ORLANDO RIBEIRO JUNIOR
- OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA
- OSMAR HILEBRAND
- OSNI CAVALHEIRO
- OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR
- OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ
- OZIEL LARA DOS SANTOS
- PAULO ALVES PADILHA
- PAULO ALVIS DOS SANTOS
- PAULO AUGUSTO BUFARAH
- PAULO CESAR PASTEGA
- PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO
- PAULO CICHOWSKI
- PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS
- PAULO HENRIQUE CRISTOVÃO DA SILVA
- PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO
- PAULO JOSE MARIA
- PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO
- PAULO ROBERTO DE SOUZA
- PAULO ROBERTO MENEGHIN
- PAULO SERGIO DOS REIS
- PAULO SÉRGIO GOUVEIA
- PAULO ZOCAL DE MATOS
- PEDRO EMILIO CARPICHIO ARMOND
- PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA
- PEDRO HENRIQUE LUVIZUTO PULZATTO
- PLAUTO ROBERTO PIROZI
- RAFAEL ANTONIO RIBEIRO MELOZE
- RAFAEL OLIVEIRA BEMFICA
- RAFAEL RAMOS DINIZ
- RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS
- RAY APARECIDO TRAVASSOS
- REGINALDO CARLOS BEGIATO GARCIA
- REGINALDO SILVEIRA
- REGIS EDUARDO BELLATO
- REINALDO DE SOUZA PAULA
- RENAN FERREIRA DA SILVA
- RENAN MARTINS DOS SANTOS
- RENATO POFFO
- RENATO RODRIGUES DE MELO
- RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO
- RICARDO AUGUSTO BOCK
- RICARDO MOURA CHICRALA
- RICARDO PEDRO HAMMES
- RICARDO QUEIROZ COLOMBO
- RICARDO TSUYOSHI HUMENO
- ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTONIO
- ROBERTO SIMON
- ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR
- ROBLEDO DOS SANTOS TAVARES
- ROBSON BATISTA NUNES
- ROBSON MAIKON DE OLIVEIRA
- ROBSON RODRIGUES BAIENSE
- ROBSON VICTOR DE SOUZA
- RODISMAR REGASSE LIRIO
- RODOLFO COSTA MELO
- RODRIGO BORGES DE CARVALHO
- RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO
- RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA
- RODRIGO FERRO PAKUSZEWSKI
- RODRIGO PEREIRA SANTIAGO
- RODRIGO VERANES VIEIRA
- ROGENNER FEITOSA LIMA
- ROGERIO APARECIDO TOMITAO
- ROGÉRIO CAROCA BARBOSA
- ROGERIO SOUZA LIMA
- ROMILDO DA SILVEIRA
- ROMOALDO GOMES DA SILVA
- RONALDO BORGES DO CANTO
- RONALDO RIBEIRO DO VALE
- RONEY DUARTE BOTELHO
- ROSÁRIO LUCAS PEREIRA
- ROSILDO FRANCISCO DE JESUS SANTOS
- RUAN KLEITON RIBEIRO
- RUDINEI DE LIMA SOARES
- SAULO PEREIRA DA SILVA
- SAULO SILVA EVANGELISTA
- SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA
- SEBASTIAO HOBOLD
- SEBASTIAO JOSE BEZERRA NETO
- SERGIO ALEXANDRE COELHO
- SERGIO AMARAL RESENDE
- SERGIO ANTÔNIO DA SILVA
- SERGIO CAETANO MINATTI
- SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO
- SERGIO DE SOUZA MAGALHAES
- SERGIO KENJI FURUKITA
- SERGIO RUPOLO
- SHIRLU SILVA FONTINELE
- SIDEIR CASSIANO
- SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO
- SIDINEI KIST
- SIDINEY PEREIRA
- SILVIO CRISPIN VITORINO
- SILVIO DA ROCHA SILVEIRA
- SILVIO SEMPRINI JUNIOR
- SIMAR SIDNEI DA SILVA
- SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA
- TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
- TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO
- TELMO JOSÉ REGINATTO
- TELMO ROBERTO ESMALA
- THIAGO CARDOSO DE LIMA
- THIAGO DE ASSIS MATHAR
- THIAGO DE LIMA PINHEIRO
- THIAGO DOS SANTOS SILVA
- THIAGO LAUDINO
- THIAGO QUEIROZ
- THIAGO TELES DE TOLEDO
- TIAGO DOS SANTOS FERREIRA
- TIAGO MENDES ROMUALDO
- TIAGO PINHEIRO DE SOUZA
- TIAGO RENAN BORGES PEREIRA
- UEKSLEI PINTO CESAR
- UELITON GUIMARAES DE MACEDO
- ULISSES FREDDI
- ULISSES WANDERLEI DE DEUS
- VALDEIR PASQUINI
- VALDERI LIMA DA SILVA
- VALDIR DE LIMA
- VALDIR FRANCISCO DE SOUZA
- VALMIRANDO RODRIGUES PEREIRA
- VALTEIR CORREIA FERNANDES
- VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR
- VANDER ALVES DIAS
- VANDERLEI GRALAK
- VANDERLEI MULLER
- VANDERLEI RODRIGUES ROSA
- VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL
- VANDERSON ALVES NUNES
- VANDERSON AURELIANO MENDES
- VICENTE CAVALINI FILHO
- VILSON ROGERIO SANTOS AMORIM
- VINICIUS ALVES CANDEIA
- VITOR MANOEL DE JESUS
- WAGNER DE OLIVEIRA
- WAGNER PEREIRA CANDIDO
- WAGNER SILVESTRE DA SILVA
- WALACE BARBOSA DA SILVA
- WALACE DA SILVA MEDEIROS
- WALMIR BLASIUS
- WALTER JEFFERSON DA SILVA
- WANDERLEI DA SILVA
- WARLEY MAGALHAES
- WASHINGTON MAGALHAES SOUZA
- WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO
- WELIGTON BRAGA DE SOUSA
- WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA
- WELLINGTON LUIZ FIRMINO
- WELLINGTON RONALDO COSTA
- WEMERSON ALVES DE SOUZA
- WESDRA SANTAREM MAZZEGA
- WILLER GOMES JÚNIOR
- WILLIAM NEVES GUIMARÃES
- WILLIAM PIRES OLIVEIRA
- WILLIAN DA SILVA LIMA
- WILLIAN FONSECA AMORIM
- WILLIAN PEDROSA SANTANA
- WILSON FERNANDO GOMES
- WILSON NUNES DE AGUIAR
- YGOR SOARES DA ROCHA
- ZAQUEU PEREIRA DA SILVA
Veja a lista das mulheres detidas:
- ABIGAIL NUNES DA COSTA
- ADALGIZA MARIA DOURADO
- ADILMA MARIA CARDOSO
- ADRIANA ALVES DE ALMEIDA
- ADRIANA CAMARGO DA SILVA LEMOS
- ADRIANA CASTRO PEREIRA
- ADRIANA SALVADOR PLACIDO
- ADRIELE CRISTINA TRIGO
- ALCIDIA MARIA DE JESUS SOUSA
- ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
- ALESSANDRA FARIA RONDON
- ALESSANDRA MALVINA TRINDADE MICHELE
- ALETHEA VERUSCA SOARES
- ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA
- ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS
- ALICE TEREZINHA COSTA DA COSTA
- ALINE CABAL DIAS
- ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN
- ANA CAROLINA MARTE SILVA
- ANA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS
- ANA CAROLINE ELGERT
- ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO
- ANA CLAUDIA VAJDA
- ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LEMOS
- ANA CRISTINA DE ANDRADE CAMILO
- ANA DANTAS
- ANA ELZA PEREIRA DA SILVA
- ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA
- ANA LUCIA APARECIDA REIS LOURENÇO
- ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA
- ANA MARIA ANJA CARDOSO
- ANA MARIA RAMOS LUBASE
- ANA PAULA BERNARDES
- ANA PAULA CONSTANTINO
- ANA PAULA DE MEDEIROS VIEIRA TRONCO
- ANA PAULA DE SOUZA
- ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA
- ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES
- ANA PAULA NOBREGA
- ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO
- ANDINEIA MARTINS
- ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI
- ANDREA BAPTISTA
- ANDREA MARIA MACIEL ROCHA E MACHADO
- ANDREIA ALVES DOS SANTOS
- ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS
- ANGELA MARIA ANANIAS
- ANGELA MARIA CORREIRA NUNES
- ANTONIA RACHEL DE SOUSA
- APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO
- ARACELI SCARTEZINI DONADELLO
- BARBARA ANGELICA SILVA
- BEATRIZ DAIANE TOSTA LAUDINO
- BEATRIZ DE FATIMA MOREIRA DE SA
- BRUNA CRISTINA ZARAMELLA
- CALONE NATALIA GUIMARÃES
- CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA
- CAMILA MENDONCA MARQUES
- CANDIDA MOREIRA BORGES FILIPAR
- CARINE EDI NICOLAU
- CARLA BACK
- CARLA CRISTINA MACHADO
- CECILIA BARROSO DA COSTA
- CEILA MICHELLE PILOCELLI
- CELESTINA DE MORAIS AURELIANO
- CELIA REGINA PEREIRA
- CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES
- CELINA MARIA PEREIRA DA SILVA
- CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS
- CIRLENE RABELO DE ARAUJO FREITAS
- CITER MUTTA COSTA
- CLAUDETE APARECIDA TRISTAO
- CLAUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO
- CLAUDIA DE MENDONCA BARROS
- CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER
- CLAUDIANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
- CLAUDINEIA BEZERRA DE SOUZA
- CLEONICE MACHADO DE VARGAS
- CRISLEIDE GREGORIO RAMOS
- CRISTIANE BARBOSA FERNANDES
- CRISTIANE DA SILVA
- CRISTINA MOURA DUARTE
- DAIANE MACHADO DE VARGAS RODRIGUES
- DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ
- DANIELA GONCALVES BRANDAO
- DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA
- DARISA GORZIZA DA MAIA
- DARLENE DA SILVA COSTA
- DAYANE SOARES DE CARVALHO SURGNOGNE
- DEBORA CANDIDA GIMENEZ
- DEBORA CHAVES SPINA CAIADO
- DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHERO
- DEISE LUIZA DE SOUZA AGUIAR
- DELIA GONCALVES DE OLIVEIRA GALLI
- DENISE DE ALMEIDA SANTANA
- DENISE DIAS DA SILVA
- DEUSAMAR COSTA
- DIOVANA VIEIRA DA COSTA
- DIRCE GONCALVES DOS SANTOS
- DIRCE ROGERIO
- DURCILENE PIRES DA SILVA
- EDIGLEUMA MARIA DA ROCHA
- EDILAINE DA SILVA SANTOS
- EDINEIA FATIMA DA SILVA SERGIO
- EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS
- EDISLANE ALVES PEREIRA
- EDITH CHRISTINA MEDEIROS FREIRE
- EDLENE ROZA MEIRA
- EDNA APARECIDA DE ARAUJO
- EDNA BORGES CORREA
- EDNA DIAS SALES
- EDNA VALENTIM JANUARIO
- ELAINE FERREIRA GONÇALVES
- ELI DA SILVA RAMOS
- ELIANA PASSOS DA COSTA
- ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO
- ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA
- ELIANE DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA
- ELIANE DE VARGAS SANTOS
- ELIANE GONCALVES PEREIRA
- ELIANE OELKE
- ELIANE VIEIRA DA SILVA SOUZA
- ELIETE FERREIRA DE MORAES
- ELIETE NUNES
- ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
- ELISANGELA DOS SANTOS VITORIO
- ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA
- ELISIANE LUCIA HARMS
- ELIVANETE PEREIRA DE SOUZA NUNES
- ELIZABETE BRAZ DA SILVA
- ELIZABETE GOMES DE ANDRADE FREDDI
- ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES
- ELOISA CHILEZE SOUZA LIMA
- ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA
- ETELMA ASTROGILDA NAZARIO ROSA
- EUZINE ALVES DE SOUZA
- EVANDRA DO ROSARIO DE SOUZA
- FABIANA SANCHES DO PRADO
- FABIOLA DO NASCIMENTO
- FABIOLA ROCHA DA SILVA
- FABRICIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES
- FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
- FATIMA APARECIDA PLETI
- FATIMA DE JESUS PREARO CORREA
- FATIMA JECELE MAGON
- FLAVIA DE MEDEIROS ARDOVINO ROSA
- FLAVIA SOARES PEREIRA
- FLAVIA VIANA DOS SANTOS
- FRANCELI SOARES DA MOTA
- FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES
- FRANCINE MARIA DE ASSUNÇÃO LOPES
- FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS
- FRANCISCA HILDETE FERREIRA
- FRANCISCA IVANI GOMES
- FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
- GABRIELLA DE SOUZA
- GABRYELLE COSTA ESTANISLAU PEREIRA
- GEISSIMARA ALVES DE DEUS
- GESILANE APARECIDA TEODORO DOS SANTOS
- GESILANE DA SILVA BORGES
- GISELE DO ROCIO BEJES
- GISLAINE ALVES VALENTIM DOS SANTOS
- GISLAINE CARINA DE O MENDONÇA
- GISLANE DA COSTA CRUZ MEDEIROS
- GLAUCIA MARIA RABELO CRUZ
- GLAUCIA PIMENTEL
- GLEICIANY DIOGO DE SOUZA
- GRACIELLE DUARTE DE ARRUDA
- GRACIELLE VILELA LEMES
- HEDILZA ALVES SOARES
- HORACIR GONSALVES MULLER
- IARA SOLANGE SOARES GIMENES
- IDILAINE CATARINA RONDON
- IEDA FERREIRA ANDRASKI
- ILVANA FRANCISCA DA SILVA
- INDIARA CORREA
- INES IZABEL PEREIRA
- IOLANDA VIEIRA OLIVEIRA
- IRACI MEUGMI NAGOSHI
- IRAÇUI DOS SANTOS
- ISOLVE ZAMBONI
- IVANES LAMPERTI DOS SANTOS
- IVANETE BARBOSA DE ARAUJO CAPELASSI
- IVANILZE GONÇALVES DE OLIVEIRA
- IVETE MICUANSKI SATURNIRO
- IVETT MARIA KELLER
- IVONAIDE PINTO
- IVONE GOMES DAS CHAGAS
- JACIRA DOS REIS MARTINS
- JACIRA MARIA DA COSTA SILVA
- JACQUELINE SPIRLANDELI
- JANE KEL PINHEIRO BORGES
- JAQUELINE FREITAS GIMENEZ
- JAQUELINE KONRAD
- JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS
- JOANITA DE ALMEIDA
- JOELMA SOUZA CARDOSO SOUZA
- JOSDELEIDE NONATO PESSOA
- JOSEANE NEVES EVANGELISTA
- JOSEGLEY PERES DE BRITO
- JOSENEIDE MARTINS SILVA
- JOSENETH SOUSA DO NASCIMENTO
- JOSIANI VARGAS DE FREITAS
- JOSILAINE CRISTINA SANTANA
- JOSILENE RODRIGUES DA SILVA
- JOSIMARA RODRIGUES DE BRITO
- JOSINEIA MARIA ROSA DA TRINDADE
- JUCELAINE DA CUNHA LIMA
- JUCELIA BARBOSA ARAÚJO
- JUCENARA TABORNA CANABARRO
- JUCENIR CRISTINA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS
- JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO
- JULIA GRAZIELA FRANCO
- JULIA PERES MAZZEGA
- JULIANA APARECIDA GUIMARAES COIMBRA
- JULIANA DE FATIMA MACHADO DOS SANTOS
- JULIANA MARCAL DE SOUSA
- JULIANA RAMIRA MARTINS
- JUPIRA MARQUES FERREIRA
- JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES
- JUREMA SILVA RABELO
- JUSSARA DE OLIVEIRA
- JUSSARA INEZ BRAZ
- KARINA ROSA DAS REIS
- KARINE CAGLIARI VILLA
- KARINE DE PAULA SILVA MARTINS
- KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUN
- KEITYANE DA COSTA PIMENTA
- KELIN ALVES DE LIMA
- KERILENE SANTOS LOPES
- LENICE SANTANA BALEEIRO
- LEONICE CAMARGO DE SOUZA
- LEONIRIA CAMARGO DE SOUSA
- LEOZANGELA ALMEIDA ANIOLA
- LETICIA SANTOS LIMA
- LILIA CRISTINA DE REZENDE
- LINDALVA CESÁRIA DE CAMPOS
- LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO
- LIVIA SOARES PEREIRA
- LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA
- LUCENIR BERNARDES DA SILVA
- LUCIA HELENA MAZANO MORENO
- LUCIANA FASKONY DORIA
- LUCIANA RAIMUNDO
- LUCIANA ROBAL DOS SANTOS
- LUCIANA ROSA DI PALMA
- LUCIENE MOURA DA SILVA ROCHA
- LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS
- LUCILEIDE DIAS DA SILVA
- LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA
- LUCINARA RODRIGUES
- LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND
- LUZIA FERREIRA DA SILVA
- LUZIA FRANCISCA DA SILVA
- LUZINETE MARTINS DE SÁ POMPEU
- MADALENA SEVERA DOS SANTOS
- MAGDA ELIANA LIMA
- MANUELA SOUZA DE LIMA
- MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA
- MARA RUBIA LIMA ANDRADE DOURADO
- MARCELA TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS
- MARCIA APARECIDA FERREIRA
- MARCIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA RODOLFO
- MARCIA BEATRIZ SILVA
- MARCIA DOS SANTOS
- MARCIA FELIX SCHARF
- MARCIA MARIA DA SILVA
- MARCIA ROSA VIEIRA
- MARCILENE GAMA NUNES
- MARGARETE PIRES SALVIANO
- MARGARETH MELLA MARINHO
- MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS
- MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA
- MARIA APARECIDA BARBOSA FEITOSA
- MARIA APARECIDA DA SILVA
- MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
- MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR
- MARIA APARECIDA MEDULE
- MARIA APARECIDA POLEZA
- MARIA CARLOS APELFELLER
- MARIA CRISTINA ARELLARO
- MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS
- MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO
- MARIA DO CARMO DA SILVA
- MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES
- MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA
- MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS
- MARIA EUNICE DE CARVALHO
- MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO
- MARIA GOMES DA SILVA
- MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM
- MARIA IZABEL BANDEIRA
- MARIA JANETE RIBEIRO DE ALMEIDA
- MARIA JUCELIA BORGES
- MARIA LENIR DORNELES MACHADO
- MARIA SILVELI TEIXEIRA LIMA
- MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR
- MARIA VITORIA MESQUITA DA COSTA
- MARILEIA DOS SANTOS ZOZ
- MARILEIDE MARCELINO DA SILVA
- MARILETE PIRES CABREIRA
- MARILZA FERREIRA DE SOUZA SERVINO
- MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA
- MARINALVA FERREIRA DE LIMA
- MARISA DE FATIMA RENNER
- MARISA FERNANDES CARDOSO
- MARISA FRANCO MAIA
- MARIZELI RIGONI CARVALHO
- MARIZETE CANUTO ARAUJO
- MARLENE CAPELETTO PEREIRA SILVA
- MARTA BASTOS DIAS
- MARYANNA SILVA GONÇALVES
- MELISSA MARTINS MARCAL
- MERCIA CRUZ MESQUITA
- MICHELA BATISTA LACERDA
- MICHELE DE SANTIS
- MICHELY PAIVA ALVES
- MIRAMAR FERREIRA CAMARA
- MIRIAM DE CARVALHO
- MIRIAN GLADIS LEMMANN
- MONICA DIVINA DE SOUSA SAMPAIO
- MONICA GONÇALVES ARANGIO
- MONICA MURCA NERIS SODRE
- MONICA TANIYAMA DE BARROS
- NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
- NAIR GONÇALVES MARTINS
- NARA FAUSTINO DE MENEZES
- NATALIA SANTOS OLIVEIRA
- NATALIA TEIXEIRA FONSECA
- NAYARA SANTANA DE ARAUJO
- NAZARE DA GRACA MOUZINHO MODA
- NELCI GUIMARÃES DA ROSA SANTIAGO
- NELCI MAZIERO VOIT
- NELCI SEIBERT PREUSSLER
- NELI FERRONATO PELLE
- NICEIA APARECIDA DA SOLVA OLIVEIRA
- NILIA PAIVA DE MACEDO
- NILMA LADERDA ALVES/ NILMA LACERDA ALVES
- NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO
- NOELZA SOARES BRAGA LIMA
- NOEMY CRISTALDO LEITE JANSONS
- NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA
- OCIONE ARANTES LOPES
- ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO
- ODICEIA ANDRADE CAMPOS
- ONILDA PATRICIA M SILVA
- OZANA FERNANDES DE OLIVEIRA
- PAMELA LUANA MISSIO
- PATRICIA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA
- PATRICIA DOS SANTOS A LIMA
- PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA
- PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA
- PATRICIA HELENA NOGUEIRA
- PATRICIA RESENDE PINEL VALADÃO
- PATRICIA SANTOS JARDIM
- POLYANA CORREA RIBEIRO
- PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS
- RAQUEL ALVES DA SILVA
- RAQUEL DE SOUZA LOPES
- RAQUEL MARTINS DOS SANTOS
- REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA
- REGIANE DO NASCIMENTO MONTE MOR
- REGINA APARECIDA MODESTO
- REGINA APARECIDA SILVA
- REGINA MARIA DE AZEVEDO
- REGINA MARIA FIDELIS DA SILVA
- REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO
- RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA
- RENATA DIAS FUHZ
- RENATA MARIA DA CRUZ
- RENATA MARIA DIAS PEREIRA
- RENATA SOUSA MASSA
- REZILDA ALVES TORRES
- RILVA CRISTINA G FERNANDES
- ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES
- ROBERTINA APARECIDA RAIMUNDO
- ROMILDE ROSA FERREIRA
- RONIA DANIELA VIEIRA SILVA
- ROSA MARIA PINTO VANDERLEY
- ROSANA MACIEL GOMES
- ROSANA RUOTULO
- ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA
- ROSANGELA ANDREIA JINGLES
- ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS
- ROSANGELA MARIA DA SILVA
- ROSANGELA MARIA RONCONI
- ROSANGELA VIEIRA VERANÊS
- ROSE SELMA DA COSTA SANTOS
- ROSELI APARECIDA DE ARAUJO
- ROSELI FRANCISCO DE PAULA
- ROSELI TEODORO SOUA FELIPE
- ROSELY PEREIRA MONTEIRO
- ROSEMAR DELLALIBERA
- ROSEMARY CAETANO DE FREITAS
- ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI
- ROSILEI RODRIGUES
- ROSINEIA A SILVA AMARAL
- ROSMARA DO ROCIO RODRIGUES
- ROZILEIS DOS SANTOS CUNHA
- RUBIA CRISTINA DE OLIVEIRA
- RUTH CAETANO DOS SANTOS
- SABINA DA SILVA DOS SANTOS
- SALETE COSTA APARICIO
- SAMARA AFONSO DOS SANTOS
- SANDRA ANDREA VELOSO
- SANDRA DOS SANTOS CARVALHO
- SANDRA GAVIRAGHI
- SANDRA MARIA MENEZES CHAVES
- SANDRA SOARES DA SILVA ULIANO
- SANTA DA SILVA
- SARAH GABRIELA OLIVEIRA MESQUITA
- SHAINE PALMA SILVA
- SHARA SILVANO SILVA
- SHEILA MONTOUVANNI
- SHIRLEY HALL LINHARES VIEIRA
- SIDNEIA XAVIER GOMES
- SILENE CALIXTRO ALVES
- SILVANA CATAO DE PAULA
- SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA
- SILVANA MOURA LIRIO PRAUZE
- SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA
- SILVANETH SILVA SOUSA BARBOSA
- SILVIA ADRIANA NOGUEIRA DOS SANTOS
- SILVIA AMANCIO DE OLIVEIRA
- SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO
- SILVIA DE AMORIM JESUS
- SILVIA MARIA DA SILVA PIÃO
- SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS
- SIMONE LOPES DE SOUSA
- SIMONE MACEDO
- SIMONE NEVES DE CERQUEIRA GUIMARAES
- SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
- SINTYA RACHEL DE FARIA ERTHAL
- SIRLEI APARECIDA ALVES
- SIRLEI PESSOA DE SIQUEIRA
- SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI
- SIRLEY ELAINE DE SOUSA
- SONIA ANGELICA CAIXETA
- SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA
- SONIA MARIA STREB DA SILVA
- SONIA TERESINHA POSSA
- STELA MARIA ATANAZIO
- SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS
- SUELNA DOS SANTOS E SANTOS
- SUSI RENATA BITTENCOURT AFFONSO PAES LEME
- SUZANA DA ROLD
- TAIS SIMONE PRADO LEAL
- TALIENE MAIERE FRANCA
- TALITA GABRIELA DE SOUZA
- TAMIRES CORREA PEIXOTO KRAHN
- TANIA MARIZA BALDIATI MACHADO
- TATIANE DA SILVA MARQUES
- TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
- TELMA MARIA DE MENDES SILVA
- TEREZINHA LOCATELI
- THAISE APARECIDA RIBEIRO
- THATIELLY JESUS DE MOURA
- THAYNA MHERY ALVES DE OLIVEIRA
- THAYNA VALERIA DUARTE OLIVEIRA
- THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA
- TIARA DOS SANTOS
- VADIRENE ROQUE
- VALERIA ARRUDA GIL
- VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO
- VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI
- VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE
- VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA
- VANDENEZ BARBOZA DA SILVA
- VANDERLEIA TORRENS MACHADO
- VANESSA DA SILVA SANTOS
- VANESSA HARUMI TAKASAKI
- VANESSA MAYARA LOPES DA SILVA
- VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
- VANESSA ZAPPONI DE CARVALHO
- VERA LUCIA ALVES VALENTE BELTRANE
- VERA LUCIA DE OLIVEIRA
- VERA LUCIA MORAES FERNANDES
- VERA MARIA DE FATIMA CAETANO
- VERONA DIAS VILCHEZ
- VERONICA AVELINO DA COSTA MARQUES
- VERONIR ROSA RODRIGUES
- VILDETE FERREIRA DA SILVA
- VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
- VITORIA JOFRE RODRIGUES
- VIVIANE DE JESUS CAMARA
- VIVIANE DO PRADO
- VIVIANE DOS SANTOS
- VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA
- VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA
- ZILDA ANTONIO DE JESUS
- ZILDA APARECIDA CORREIA DE PAULA
- ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO
- ZULENE SILVA DE CARVALHO
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , afirmou na última terça-feira (10), que todos os responsáveis pelos danos causados em Brasília devem ser severamente punidos.
"Em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro no prédio do Congresso Nacional, no prédio do Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que as consequências jurídicas têm que ser muito severas", pontuou.
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