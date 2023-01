Nelson Jr/SCO/STF O ministro do STF Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes parabenizou a Polícia Federal pelo trabalho exercido após os atos de terrorismo que depredaram os prédios dos três poderes em Brasília no último domingo (8).

Nas redes sociais, o magistrado afirmou que a corporação faz um “belíssimo trabalho de polícia judiciária e perícia” e que o Brasil “tem orgulho de sua polícia” .

“Parabéns à Polícia Federal pelo belíssimo trabalho de polícia judiciária e perícia que vem realizando nas investigações sobre os atos terroristas do último Domingo. O Brasil tem orgulho de sua polícia, verdadeira instituição de Estado e uma das melhores do mundo”, declarou.

Na terça (10), o ministro do Supremo participou da cerimônia de posse do novo diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. Na ocasião, em um discurso, Moraes elogiou o trabalho da corporação, além de afirmar que “as instituições irão punir todos os responsáveis” pelos atos na capital federal.

A maior operação da história



Na quarta (11), a Polícia Federal afirmou que concluiu o interrogatório e autuação dos bolsonaristas extremistas presos pela Polícia Militar durante os atos de terrorismo e após desmobilização de um acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.

Segundo a PF, 1.843 pessoas foram conduzidas à Academia Nacional de Polícia da PF, destas, 1.159 foram presas. Ainda segundo a corporação, idosos, pessoas com problemas de saúde ou em situação de rua, além de pais e mães com crianças, tiveram prioridade no processo judicial, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal.

Todos os autuados ficaram sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal. Já os detidos passaram por exames de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal e, logo depois, foram encaminhados ao sistema prisional.

A Polícia Federal afirmou que essa se trata da “maior operação de polícia judiciária” de sua história. “Foram 57 horas de trabalho ininterrupto que mobilizou cerca de 550 policiais federais”, declarou o órgão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.