Rosinei Coutinho/SCO/STF Marco Aurélio de Mello criticou conduta de Alexandre de Moraes

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello criticou, nesta quarta-feira (11), a conduta do ministro Alexandre de Moraes diante da atual situção política e social no Brasil.

Em entrevista concedida à Rádio bandeirantes, o ministro aposentado afirmou que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não está "contribuindo para a paz social" no país.

"Ele realmente não vem contribuindo para a paz social. Não vou tecer considerações maiores, e olha que o conheço há muitos anos", enfatizou Mello. Ele também fez uma reflexão sobre a indicação para que Moraes assumisse um cargo no Supremo.





Marco Aurélio relembrou que, quando o minsitro Teori Zavascki morreu em um acidente de avião, falou a jornalistas que o então presidente da República Michel Temer tinha o nome de Alexandre de Moraes como o mais preparado para assumir a cadeira que ficou vaga.

"Vejo que errei redondamente", pontuou. Moraes assumiu o posto de ministro da Suprema Corte no ano de 2016, após ser aprovado pelo Senado Federal.

O jurista ressaltou ainda que não concorda com as determinações em relação ao afastamento de Ibaneirs Rocha, governador do Distrito Federal , e ao fim dos acampamentos de bolsonaristas instalados na frente dos QGs do Exército.

“Se eu estivesse na bancada, eu não endossaria esse ato de força, que, ao meu ver, implicou um passo demasiadamente largo", disse. "Nós não viveremos dias melhores, no Brasil, mediante a atos de força, que nós não tivemos sequer na época do regime de exceção, consideradas as manifestações”, completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.