Reprodução Ibaneis Rocha

Nesta quarta-feira (11), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter decisões do ministro Alexandre de Moraes tomadas após os atos de vandalismo promovido por bolsonaristas radicais em Brasília no último domingo (8). Entre as decisões avaliadas pela Corte, está o afastamento de Ibaneis Rocha , governador do Distrito Federal , por 90 dias.

Os ministros também formaram maioria para manter a determinação do pedido de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira.

As decisões começaram a ser julgadas hoje pelo Supremo em plenário virtual. Além de Alexandre de Moraes, votaram a favor:

Gilmar Mendes

Edson Fachin

Cármen Lúcia

Dias Toffoli

Luís Roberto Barroso

As medidas de investigação tomadas logo após os atos de vãndalismo de depredação também estão sob análise dos ministros.

O julgamento deve terminar até o final da noite desta quarta, às 23h59, no entanto, pode ser interrompido por pedidos de vista - que prevê mais tempo para análise - ou de destaque - que pede julgamento presencial.

No plenário virtual, os ministros depositam os votos em uma página eletrônica da Corte que pode ser acessada em casa.

