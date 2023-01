Nelson Jr./SCO/STF - 02.12.2021 Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do STF

O ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) disse nesta terça-feira (10) que as instituições vão punir “todos os responsáveis” pelas ações terroristas que ocorreram na Esplanada dos Ministérios , no último domingo (8), por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).



"Dentro da legalidade, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão. Porque a democracia irá prevalecer", explicou o magistrado.

O posicionamento de Moraes ocorreu durante um discurso na cerimônia de posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro afirmou que o órgão é “competentíssimo que, ano após ano, vem ganhando o respeito da população”.

O magistrado também considerou bem-sucedida a operação que desmobilizou o acampamento bolsonarista em frente aos quartéis-generais do Exército, na última segunda (9). Na avaliação dele, a ação foi "necessária para garantir a democracia, para mostrar que não há Apaziguamento nas instituições brasileiras".

"Se o apaziguamento tivesse dado certo, não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. A ideia de apaziguamento é por covardia ou por interesses próprios. Temos que combater firmemente o terrorismo, as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, que querem o regime de exceção", completou.





Moraes detona bolsonaristas que agem com terrorismo

O ministro afirmou que é impossível ter qualquer tipo de conversa com bolsonaristas que apoiam atitudes terroristas e defendem um golpe no Brasil. “Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada, essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal”, opinou.

"Mas as instituições não são feitas só de mármore e cadeiras. São feitas de pessoas, de coragem, de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam badernas e crimes, e que agora reclamam que estão presos querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar", concluiu.

