O médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Peixoto Camarinha , foi visto ao chegar no condomínio Encore Resort, em Orlando. O político foi internado no hospital AdventHealth Celebration na segunda-feira (9), após sentir fortes dores abdominais.

Bolsonaro voltou à mansão onde está hospedado na terça-feira (10) , depois de receber alta hospitalar. Ele está no condomínio desde o fim de dezembro, quando viajou para os Estados Unidos ainda nos últimos dias de mandato.





O doutor Ricardo Camarinha foi escolhido por Bolsonaro para ser o responsável por monitorar a sua saúde no Palácio logo no início do mandato. Ele é servidor do governo federal desde 1983 e também atendeu Fernando Henrique Cardoso.

O médico formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização em terapia intensiva e cardiologia e mestrado em clínica médica, manteve relação de proximidade com Bolsonaro e o acompanhou em viagens e em dias de exames ou cirurgias.

