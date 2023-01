Reprodução: commons - 02/10/2022 Hamilton Mourão (Republicanos)

O ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou o governo de Lula da Silva (PT) pelas detenções de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) após o desmonte do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília .

Mourão citou, sem apresentar provas, que detenções estavam em “condições precárias”.

"A detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas, que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília, mostra que o novo Governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal", disse o ex-vice.

E acrescentou: "Os detidos foram levados em ônibus para a Academia da Polícia Federal, em Brasília", finalizou Mourão.

O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos Direitos Humanos. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) January 10, 2023

Nesta terça-feira (10), o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, anunciou que irá acompanhar a situação dos detidos na sede da Academia da PF. No Twitter, o chefe da pasta também disse que atuará para que a legalidade seja observada nas dependências.

"O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania gostaria de expressar sua preocupação com todas as pessoas deste país que se encontram em situação de cárcere – sem exceção – e que em sua grande maioria, são pessoas pobres e desamparadas”, disse o ministro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.