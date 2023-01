Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

O instituto AtlasIntel divulgou nesta terça-feira (10), uma pesquisa que mostra o número de poiadores dos atos que acontecem em Brasília desde domingo (08). Segundo a instituição, 75,8% dos entrevistados discordam dos ataques a sede dos Três Poderes promovidos pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apenas 18,4% concordam com os atos, e 5,8% não souberam responder à questão.



A pesquisa se estende mostrando que 53% das pessoas disseram que a ação dos manifestantes extremistas é completamente injustificada, em contrapartida, que 27,5% dos entrevistados acham os atos justificáveis e 10,5% completamente justificáveis.





Dos entrevistados, 50,2% veem Bolsonaro como um dos responsáveis pelas manifestações extremistas. Já 42,7% não veem o ex-presidente como responsável, e 7,1% não souberam responder. Na mesma toada, 39,7% dos entrevistados acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o vencedor das eleições, contra 56,4% que acreditam na vitória do petista.

Os dados da pesquisam aina ressaltam que 48,4% das pessoas acham que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi responsável pela invasão do Palácio do Planalto, Congresso e do STF. 31,4% consideram que não há responsabilidade do governador afastado, e 20,3% não souberam responder.

A pesquisa do AtlasIntel aponta que 54,6% dos entrevistados entendem que a Polícia do Distrito Federal foi conivente com os manifestantes extremistas, enquanto 26,1% não acham e 19,3% não responderam.

Por fim, a pesquisa mostra que a intervenção de Lula foi aceita por 69% dos entrevistados, enquanto 25,7% discordam e 5,4% não souberam responder. Já sobre o afastamento de Ibaneis, 50,1% concordam com a decisão, enquanto 38% discordam e 11,9% não responderam.

A pesquisa promovida pelo AtlasIntel entrevistou via internet, com a margem de erro de 2 pontos percentuais.





