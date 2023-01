Antonio Cruz/Agência Brasil - 23/11/2022 Presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, falando à imprensa no CCBB, em Brasília

Nesta segunda-feira (9), a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann , disse que parlamentares, deputados e senadores que participaram e apoiaram os atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes nesse domingo (8) "não podem ficar impunes".

Em publicação nas redes sociais, Gleisi afirmou que quem "agride e atenta contra a democracia" não pode continuar no parlamento.

"Parlamentares, deputados(as) e senadores(as), dessa e da próxima legislatura, que participaram e apoiaram os atos, não podem ficar impunes. Acionaremos a Comissão de Ética de ambas as Casas para que tomem providências. Não podem estar no parlamento quem o agride e atenta contra a democracia", afirmou Gleisi Hoffmann .

Parlamentares, deputados(as) e senadores(as), dessa e da próxima legislatura, q participaram e apoiaram os atos, ñ podem ficar impunes. Acionaremos a Comissão de Ética de ambas as Casas p/ q tomem providências.Ñ podem estar no parlamento quem o agride e atenta contra a democracia — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 9, 2023

Na tarde de ontem, bolsonaristas invadiram e vandalizaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) . Os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional" , conforme nota emitida hoje pelo Palácio do Planalto .

Nesta manhã, os chefes dos poderes divulgaram uma nota conjunta "rejeitando" os "atos terroristas, de vandalismo , criminosos e golpistas" . O comunicado é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo; pelo presidente da Câmara, Arthur Lira; e pela presidente do Supremo, Rosa Weber.

O texto foi divulgado nas redes após reunião de Lula, por volta das 9h, com Weber para discutir as medidas a serem tomadas após os episódios de violência . Do encontro, também participaram os ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli; o vice-presidente, Geraldo Alckmin; os ministros da Justiça, Flávio Dino; Fazenda, Fernando Haddad; Casa Civil, Rui Costa; e Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A reunião foi realizada em um dos poucos ambientes do Palácio que não foram depredados durante os atos de ontem. O local tinha uma espécie de proteção especial, por isso não pôde ser invadido pelos bolsonaristas nos episódios desse domingo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.