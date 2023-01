Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Agenda oficial de Tarcísio não consta reunião com Lula e outros governadores

A assessoria de Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou ao portal iG que o governador de São Paulo não participará de reunião marcada para esta segunda-feira (9) pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os governadores da fereração, sobre os danos causados pelos antidemocráticos em Brasília.

Tarcísio disse que o motivo da ausência é em razão do governo estar focado nas questões das enchentes causadas pelas chuvas no estado de São Paulo.

Tarcísio, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , condenou os atos de vandalismo e violência na Praça dos Três Poderes. Em uma postagem na sua conta do Twitter, o governado disse que as manifestações perdem a legitimidade quanto há atos de violência.

Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP! — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 8, 2023

"Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP!", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.