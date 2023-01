Antonio Augusto/Secom/TSE - 30.10.2022 Presidentes do STF e TSE, Rosa Weber e Alexandre de Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá agenda cheia no início desta desta segunda-feira (9). Nesta manhã, Lula se reúne com a presidente do Supremo Tribunal (STF), ministra Rosa Weber.

A agenda oficial da presidência da República prevê para o período da noite, uma reunião com governadores dos estados da federação – mesmo que alguns deles participem remotamente.

Ambos esses compromissos presidenciais estão previstos para ocorrem no Palácio do Planalto.

As reuniões acontecem um dia após invasão de bolsonaristas radicais nas sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A agenda oficial prevê uma conversa por telefone com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa; e na sequência, com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

Lula ainda não definiu data para encontrar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) .

Ontem, Lula visitou a Esplanada dos Ministério e se reuniu com Rosa Weber e ministros no Palácio do Planalto, após os atos de destruição. O presidente acompanhou a ministra Rosa Weber durante prévia inspeção no STF.

O presidente Lula estava em Araraquara (SP) em agenda oficial do fim de semana e teve que retornar a Brasília horas após a Força Nacional controlar o caos na Praça dos Três Poderes em Brasília .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.