José Cruz/Agência Brasil - 02/01/2023 O ministro da Casa Civil, Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa , disse nesta sexta-feira (6) que o presidente Lula da Silva (PT) não deu um “puxão de orelha” nos ministros durante reunião. O encontro, segundo ele, foi para “uniformizar a equipe”.

“Um técnico novo, o 1º lugar em que ele leva o time é para o auditório, para conversar, dizer qual é o estilo dele, quantas vezes ele vai fazer treinamento, qual a tática que ele gosta de utilizar, enfim, uniformizar a equipe com aquilo que ele está pensando de estratégia, de ritmo. É isso que o presidente Lula fez”, declarou o ministro a jornalistas.

Durante a primeira reunião com toda a equipe de governo, Lula disse que a gestão não terá um "pensamento único".

"Não somos um governo de pensamento único, de filosofia única, de apenas pessoas iguais. Somos um governo de pessoas diferentes. O que é importante é a gente, pensando diferente, fazer um esforço para que no processo de reconstrução desse país, pensemos igual”.

Sobre a relação com os ministros, o presidente prometeu lealdade e que vai agir como um irmão mais velho ou um pai.

"Não deixarei nenhum de vocês pela estrada", disse aos ministros.Um pouco antes, o presidente afirmou que também tem compromisso de ser honesto com o povo brasileiro.

E alertou: "Quem fizer errado sabe que tem só um jeito: a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometer algo grave a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça!".

Na última quarta-feira (4), Costa disse também que Lula o avisou de que propostas só poderiam ser anunciadas por ministros depois de aprovadas pelo presidente.

“O presidente Lula já marcou a 1ª reunião ministerial para 6ª feira, às 9h30, para inclusive organizar e reafirmar, ele acabou de me dizer, que qualquer proposta só será encaminhada depois da aprovação do presidente da República”, disse o ministro.

