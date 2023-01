Reprodução / CNN Brasil - 02.01.2023 Rui Costa é ministro da Casa Civil

O ministro da Casa Civil , Rui Costa (PT-BA), falou nesta sexta-feira (6) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está preocupado neste momento com o apoio dado por um miliciano para a ministra do Turismo , Daniela Carneiro (União Brasil). Em entrevista dada por ele no Palácio do Planalto após a primeira reunião ministerial, Costa foi questionado se o tema acabou sendo debatido na atual gestão.



“Não. Esse assunto não foi abordado. Esse assunto não tem nada relevante, substantivo que justifique qualquer preocupação, neste momento, do governo. E, portanto, isso não está na agenda do governo”, explicou.

A ministra do Turismo faz parte de um grupo político que mantinha policiais militares trabalhando clandestinamente na Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, comandada por Wagner Carneiro, o Waguinho, marido da chefe da pasta do governo Lula. A informação foi divulgada após uma investigação interna feita pela própria PM.

Segundo relatório da PM publicada em julho do ano passado, apontou que nove agentes – sete sargentos e dois cabos – atuavam em vários setores do município de maneira ilegal, já que não foram cedidos oficialmente pelo comando da Polícia Militar.

Ministra do Turismo envolvida em polêmica

Ela também fez campanha em 2018 ao lado de Juracy Alves Prudêncio, o Jura, ex-sargento condenado por assassinar um adolescente de 16 anos, em 2007. Ele também é acusado de chefiar uma milícia em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense.

Jura está preso desde 2009, condenado de homicídio. O crime ocorreu em 2007 e a vítima Paulo Ricardo Soares da Silva, de 16 anos, foi morto a tiros em um bar em Nova Iguaçu.

Em comunicado à imprensa, Daniela declarou que “apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito”.

Rui Costa já afirmou em outra oportunidade que não há motivo para que Lula demita Daniela. Porém, deixou claro que tudo pode mudar se ocorrer indícios de envolvimento dela com a milícia.

