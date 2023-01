redacao@odia.com.br (O Dia) Instituto de José Aldo fechou convênio com governo Bolsonaro em meio ao período eleitoral

O governo de Jair Bolsonaro (PL) assinou um convênio no valor de R$ 200 mil com uma ONG do ex-lutador de MMA José Aldo após o primeiro turno das eleições de 2022. O atleta está hospedando o ex-presidente em mansão na Flórida, nos Estados Unidos , durante o mês de janeiro.

O documento foi assinado pelo Ministério da Cidadania no dia 5 de outubro de 2022. Além do convênio, o ex-lutador teve viagens e diárias pagas pelo governo com destinos do Rio de Janeiro a Brasília, segundo o Portal de Transparência.

O contrato firmado pelo Instituto JAJ, de Aldo, ainda conjectura a realização do projeto social "Copa Cidadania de Jiu-Jitsu", no Rio de Janeiro.

Segundo a emenda parlamentar do deputado federal bolsonarista Felício Laterça (PP-RJ), a descrição do projeto mostra que serão atendidas "630 crianças e jovens entre 10 e 17 anos de ambos os sexos, todas as faixas e categorias, moradores de comunidades em vulnerabilidade social na cidade de Rio de Janeiro".

No entanto, a organização ainda não recebeu o pagamento, pois ainda é preciso regularizar a conta bancária para receber o valor.

Bolsonaro nos EUA

No dia 30 de dezembro, o ex-presidente deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos . Segundo o Diário Oficial da União (DOU), ele deve ficar no exterior durante todo o mês de janeiro de 2023.

O ex-mandatário foi convidado por Aldo para passar o mês na mansão do atleta, que está no nome da mulher do ex-lutador, Vivianne Pereira Oliveira, que recebeu Auxílio Emergencial durante a pandemia .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.